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بالفيديو- مبابي وهالاند.. هل يصبحان رونالدو وميسي المستقبل؟

هالاند ومبابي (يمين) أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو (وكالات)
هالاند ومبابي (يمين) أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو (وكالات)
18/2/2021

أعاد تألق المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بداية تألق الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، التي سرعان ما تحولت إلى تنافس محموم على حصد الألقاب الجماعية والفردية، وسباق في تسجيل الأهداف.

وبدأ الصراع على صدارة الكرة العالمية بين قائد برشلونة ميسي (33 عاما) ورونالدو (36 عاما) في عام 2009 بعد انتقال الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

ودفعت ثلاثية مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة، وثنائية مهاجم بروسيا دورتموند هالاند (20 عاما) في شباك إشبيلية محللين رياضيين ونشطاء على مواقع التواصل للحديث عنهما كورثة رونالدو وميسي الحقيقيين في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وجاء تألق الشابين الملفت في ظل تعرض برشلونة بقيادة ميسي إلى هزيمة ثقيلة على يد سان جيرمان بنتيجة 1-4، في حين خسر يوفنتوس بقيادة رونالدو 1-2 من بورتو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع بعض الجماهير للحديث عن نهاية عهد الأسطورتين وسطوع النجمين مبابي وهالاند ليستلما الراية منهما.

وقال المحلل الرياضي محمد عواد "هل تذكرون عندما كان ميسي ورونالدو يردان على بعضهما البعض هاتريك بهاتريك.. هدف بهدف.. والضحية هو الخصم؟" مضيفا "يبدو أننا سنرى هذه المنافسة بين مبابي وهالاند لسنوات.. خصوصا لو اجتمعا في نفس البطولة".

https://twitter.com/mohammedawaad/status/136214354012244

من ناحيته، علّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في برشلونة أشرف بن عياد على تألق النجمين قائلا "ربما تنتظرنا سنوات من المنافسة بين مبابي وهالاند، كلاهما تألق هذا الأسبوع في إسبانيا، كل واحد له خصائصه، لكن الهدف قاسم مشترك بينهما".

وسار على النهج نفسه قطاع كبير من المغردين المهتمين بكرة القدم.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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