بالفيديو- مبابي وهالاند.. هل يصبحان رونالدو وميسي المستقبل؟

أعاد تألق المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بداية تألق الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، التي سرعان ما تحولت إلى تنافس محموم على حصد الألقاب الجماعية والفردية، وسباق في تسجيل الأهداف.

وبدأ الصراع على صدارة الكرة العالمية بين قائد برشلونة ميسي (33 عاما) ورونالدو (36 عاما) في عام 2009 بعد انتقال الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

ودفعت ثلاثية مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة، وثنائية مهاجم بروسيا دورتموند هالاند (20 عاما) في شباك إشبيلية محللين رياضيين ونشطاء على مواقع التواصل للحديث عنهما كورثة رونالدو وميسي الحقيقيين في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وجاء تألق الشابين الملفت في ظل تعرض برشلونة بقيادة ميسي إلى هزيمة ثقيلة على يد سان جيرمان بنتيجة 1-4، في حين خسر يوفنتوس بقيادة رونالدو 1-2 من بورتو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع بعض الجماهير للحديث عن نهاية عهد الأسطورتين وسطوع النجمين مبابي وهالاند ليستلما الراية منهما.

Two goals ⚽️⚽️

One assist 🅰️

An away day win ✅

Dortmund in the box seat ⚫️🟡

Erling Haaland had a day of it in the #UCL. #OptusSport pic.twitter.com/jTCG44K7QI

— Optus Sport (@OptusSport) February 18, 2021