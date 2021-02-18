بالفيديو- مبابي وهالاند.. هل يصبحان رونالدو وميسي المستقبل؟

لم تكن الصدفة وراء تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا غير مسبوق لأي بطل رياضي بوصوله لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لأسباب كثيرة وصلت بشعبيته لهذه الدرجة الخرافية.
أعاد تألق المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بداية تألق الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، التي سرعان ما تحولت إلى تنافس محموم على حصد الألقاب الجماعية والفردية، وسباق في تسجيل الأهداف.
وبدأ الصراع على صدارة الكرة العالمية بين قائد برشلونة ميسي (33 عاما) ورونالدو (36 عاما) في عام 2009 بعد انتقال الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.
ماذا قال فينغر عن رونالدو وكيف قارنه بميسي #استوديو_الأربعاء#beINUCL pic.twitter.com/tINmvRbhF3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021
ودفعت ثلاثية مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة، وثنائية مهاجم بروسيا دورتموند هالاند (20 عاما) في شباك إشبيلية محللين رياضيين ونشطاء على مواقع التواصل للحديث عنهما كورثة رونالدو وميسي الحقيقيين في الملاعب الأوروبية والعالمية.
مبامبي يعيد القمة الى نقطة البداية#برشلونة_باريس_سان_جيرمان #beINUCL #UCL pic.twitter.com/AhQt40U3W0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2021
🦾⚽️📊
هالاند يواصل صناعة التاريخ في دوري الأبطال ويحطم الأرقام بتسجيله 18 هدفاً من أصل 13 مباراة شارك فيها بأمجد الكؤوس الأوروبية 👏
هالاند تمكن من التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها في دوري الأبطال 🦸#دوري_أبطال_أوروبا #اشبيلية_دورتموند #اشبيلية #دورتموند pic.twitter.com/6APB9LN2vd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021
وجاء تألق الشابين الملفت في ظل تعرض برشلونة بقيادة ميسي إلى هزيمة ثقيلة على يد سان جيرمان بنتيجة 1-4، في حين خسر يوفنتوس بقيادة رونالدو 1-2 من بورتو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع بعض الجماهير للحديث عن نهاية عهد الأسطورتين وسطوع النجمين مبابي وهالاند ليستلما الراية منهما.
😱🥅
دفاع يوفنتوس يهدي بورتو هدفاً مبكراً بعد خطأ فادح !#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس #بورتو pic.twitter.com/YRr6OtjMsN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021
Two goals ⚽️⚽️
One assist 🅰️
An away day win ✅
Dortmund in the box seat ⚫️🟡
Erling Haaland had a day of it in the #UCL. #OptusSport pic.twitter.com/jTCG44K7QI
— Optus Sport (@OptusSport) February 18, 2021
وقال المحلل الرياضي محمد عواد "هل تذكرون عندما كان ميسي ورونالدو يردان على بعضهما البعض هاتريك بهاتريك.. هدف بهدف.. والضحية هو الخصم؟" مضيفا "يبدو أننا سنرى هذه المنافسة بين مبابي وهالاند لسنوات.. خصوصا لو اجتمعا في نفس البطولة".
https://twitter.com/mohammedawaad/status/136214354012244
من ناحيته، علّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في برشلونة أشرف بن عياد على تألق النجمين قائلا "ربما تنتظرنا سنوات من المنافسة بين مبابي وهالاند، كلاهما تألق هذا الأسبوع في إسبانيا، كل واحد له خصائصه، لكن الهدف قاسم مشترك بينهما".
وسار على النهج نفسه قطاع كبير من المغردين المهتمين بكرة القدم.
ربما تنتظرنا سنوات من المنافسة بين مبابي و هالاند ، كلاهما تألق هذا الاسبوع في إسبانيا، كل واحد له خصائصه لكن الهدف قاسم مشترك بينهما … pic.twitter.com/YHAej75I8N
— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 17, 2021
Ayer Mbappé, hoy Halland.
Messi y Cristiano ya tienen sucesores durante muchos años en las galas del Balón de Oro.
Vaya dos bestias.
— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) February 17, 2021
الواحد كان خلاص المتعة هتنتهي بعد اعتزال ال ع اليمين لحد ما الاسبوع ده بينلنا اننا هنشوف متعة اكتر ف الابطال #شابوه_هالاند_مبابي pic.twitter.com/aPPoOUoA5y
— El-Tokhey🖤😎 (@miDoEl_Tokhey) February 18, 2021
هيا مسألة وقت لكي يحطم جميع ارقام ميسي و رونالدو القياسية في التشامبيونز. pic.twitter.com/KTepb1b5ed
— Hussain #19 (@Hussienalabdali) February 18, 2021
إيرلينج هالاند: " الليلة أريد أن أقول "شكرا" لمبابي لأنني عندما رأيته يسجل ثلاثة أهداف بالأمس كان ذلك دافعًا إضافياً ، دفعة بالنسبة لي ".
نهاية حقبة رونالدو و ميسي و بداية لحقبة مبابي و هالاند ؟ pic.twitter.com/o781IVKaT0
— Sidi ould yahya (@Sidi_yhy) February 18, 2021
عشان نشوف نفس منافسة ميسي وكريستيانو لازم واحد منهم ينتقل لبرشلونه والثاني في الريال مع غير هالناديين ماتوقع بنشوف منافسه حتى لو اجتمعوا ف نفس البطوله https://t.co/xOMoICvWYL
— 𝒦𝒽𝒶𝓁𝑒𝒹 (@__x7O) February 17, 2021
Que bonito sería Mbappé al Madrid y Halland al Barça sería una mínima parte del duelo que vimos con CR y Messi😍😍
— Kaiser (@Pro_Kaiiseer) February 17, 2021