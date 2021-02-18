بالفيديو- مبابي وهالاند.. هل يصبحان رونالدو وميسي المستقبل؟

أعاد تألق المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بداية تألق الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، التي سرعان ما تحولت إلى تنافس محموم على حصد الألقاب الجماعية والفردية، وسباق في تسجيل الأهداف.

وبدأ الصراع على صدارة الكرة العالمية بين قائد برشلونة ميسي (33 عاما) ورونالدو (36 عاما) في عام 2009 بعد انتقال الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

ودفعت ثلاثية مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة، وثنائية مهاجم بروسيا دورتموند هالاند (20 عاما) في شباك إشبيلية محللين رياضيين ونشطاء على مواقع التواصل للحديث عنهما كورثة رونالدو وميسي الحقيقيين في الملاعب الأوروبية والعالمية.

🦾⚽️📊 هالاند يواصل صناعة التاريخ في دوري الأبطال ويحطم الأرقام بتسجيله 18 هدفاً من أصل 13 مباراة شارك فيها بأمجد الكؤوس الأوروبية 👏 هالاند تمكن من التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها في دوري الأبطال 🦸#دوري_أبطال_أوروبا #اشبيلية_دورتموند #اشبيلية #دورتموند pic.twitter.com/6APB9LN2vd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021

وجاء تألق الشابين الملفت في ظل تعرض برشلونة بقيادة ميسي إلى هزيمة ثقيلة على يد سان جيرمان بنتيجة 1-4، في حين خسر يوفنتوس بقيادة رونالدو 1-2 من بورتو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع بعض الجماهير للحديث عن نهاية عهد الأسطورتين وسطوع النجمين مبابي وهالاند ليستلما الراية منهما.

Two goals ⚽️⚽️ One assist 🅰️ An away day win ✅ Dortmund in the box seat ⚫️🟡 Erling Haaland had a day of it in the #UCL. #OptusSport pic.twitter.com/jTCG44K7QI — Optus Sport (@OptusSport) February 18, 2021

وقال المحلل الرياضي محمد عواد "هل تذكرون عندما كان ميسي ورونالدو يردان على بعضهما البعض هاتريك بهاتريك.. هدف بهدف.. والضحية هو الخصم؟" مضيفا "يبدو أننا سنرى هذه المنافسة بين مبابي وهالاند لسنوات.. خصوصا لو اجتمعا في نفس البطولة".

https://twitter.com/mohammedawaad/status/136214354012244

من ناحيته، علّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في برشلونة أشرف بن عياد على تألق النجمين قائلا "ربما تنتظرنا سنوات من المنافسة بين مبابي وهالاند، كلاهما تألق هذا الأسبوع في إسبانيا، كل واحد له خصائصه، لكن الهدف قاسم مشترك بينهما".

وسار على النهج نفسه قطاع كبير من المغردين المهتمين بكرة القدم.

ربما تنتظرنا سنوات من المنافسة بين مبابي و هالاند ، كلاهما تألق هذا الاسبوع في إسبانيا، كل واحد له خصائصه لكن الهدف قاسم مشترك بينهما … pic.twitter.com/YHAej75I8N — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 17, 2021

Ayer Mbappé, hoy Halland. Messi y Cristiano ya tienen sucesores durante muchos años en las galas del Balón de Oro. Vaya dos bestias. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) February 17, 2021

الواحد كان خلاص المتعة هتنتهي بعد اعتزال ال ع اليمين لحد ما الاسبوع ده بينلنا اننا هنشوف متعة اكتر ف الابطال #شابوه_هالاند_مبابي pic.twitter.com/aPPoOUoA5y — El-Tokhey🖤😎 (@miDoEl_Tokhey) February 18, 2021

هيا مسألة وقت لكي يحطم جميع ارقام ميسي و رونالدو القياسية في التشامبيونز. pic.twitter.com/KTepb1b5ed — Hussain #19 (@Hussienalabdali) February 18, 2021

إيرلينج هالاند: " الليلة أريد أن أقول "شكرا" لمبابي لأنني عندما رأيته يسجل ثلاثة أهداف بالأمس كان ذلك دافعًا إضافياً ، دفعة بالنسبة لي ". نهاية حقبة رونالدو و ميسي و بداية لحقبة مبابي و هالاند ؟ pic.twitter.com/o781IVKaT0 — Sidi ould yahya (@Sidi_yhy) February 18, 2021

عشان نشوف نفس منافسة ميسي وكريستيانو لازم واحد منهم ينتقل لبرشلونه والثاني في الريال مع غير هالناديين ماتوقع بنشوف منافسه حتى لو اجتمعوا ف نفس البطوله https://t.co/xOMoICvWYL — 𝒦𝒽𝒶𝓁𝑒𝒹 (@__x7O) February 17, 2021