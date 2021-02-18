الدوري الإيطالي.. "ديربي الغضب" وصراع الصدارة بين قطبي ميلانو

يسعى إنتر ميلان إلى توسيع الفارق بينه وبين جاره وغريمه ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في "ديربي الغضب" الأحد المقبل في الجولة 23 من المسابقة

ويريد ميلان استعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها مؤخرا، لا سيما أنه تربع على جدول الترتيب في أغلب فترات هذا الموسم.

وتصدر "الروسونيري" جدول الترتيب منفردا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان 2-1 في أول ديربي مدينة ميلانو هذا الموسم.

ولكن الفريق تعرض لهزيمة صادمة أمام سبيزيا بهدفين من دون رد في الجولة الأخيرة، وفاز "النيراتزوري" على لاتسيو 3-1 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة.

وقال سيتفانو بيولي مدرب ميلان إن "الخسارة أمام سبيزيا كان من الممكن أن تصبح مشكلة إذا خسرنا ونحن نلعب بطريقتنا، ولكننا لم نلعب كما اعتدنا".

ويتعين على ميلان أن يستعيد مستواه عندما يلتقي "النجم الأحمر" في بلغراد الليلة بالدوري الأوروبي.

وقال بيولي "ندخل جزءا مهما للغاية من الموسم، تنتظرنا العديد من المباريات الصعبة والحاسمة في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، ويجب أن نكون مستعدين. سنبدأ التفكير في مباراة الديربي غدا الجمعة".

ولا توجد التزامات أوروبية تنتظر إنتر ميلان بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وهو ما قد يمكنه من الحفاظ على طاقته لما تبقى من مباريات هذا الموسم.

واستمتع المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي بالفوز الصعب على لاتسيو 3-1، وعزز صدارته لأكثر الفرق تسجيلا للأهداف هذا الموسم بـ54 هدفا حتى الآن.

وقال كونتي "نظهر قوة عقلية كبيرة وتماسكا معينا. سعيد بشكل خاص للاعبين، ولكن يجب أن تكون هذه نقطة بداية لنا لأننا لم نصل لما نريده بعد".

وأضاف أن "المباراة التالية هي الديربي، ومن الأفضل أن تدخل المباراة وأنت متقدم عليهم. ستكون مباراة عظيمة بين فريقين لديهما طموح كبير".

ومما يزيد المباراة إثارة تحدي تسجيل الأهداف بين البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفا في الديربي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان، والذي حسم المواجهة الماضية بتسجيل هدفين.

وسجل أيضا لوكاكو وإبراهيموفيتش، اللذان لعبا سويا في مانشستر يونايتد، في ربع نهائي كأس إيطاليا، وفاز به إنتر 2-1 الشهر الماضي، وشهدت المباراة مشادة كلامية حامية بين اللاعبين.

ومنذ ذلك الحين، تخطى إبراهيموفيتش (39 عاما) تسجيل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع الأندية، في حين سجل لوكاكو في الجولة الماضية هدفه رقم 300 في مسيرته.

ويتصدر لوكاكو ترتيب هدافي الدوري بـ16 هدفا متساويا مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في حين سجل إبراهيموفيتش 14 هدفا متساويا مع شيرو إيموبيلي قائد لاتسيو.