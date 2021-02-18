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"الأنيق" و"السفاح".. ثنائية مبابي وهالاند تغزو فضاء الساحرة المستديرة

مبابي (يمين) سجل ثلاثية في مرمى برشلونة فرد عليه هالاند بثنائية وصناعة هدف في مباراة إشبيلية (وكالات)
مبابي (يمين) سجل ثلاثية في مرمى برشلونة فرد عليه هالاند بثنائية وصناعة هدف في مباراة إشبيلية (وكالات)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202104:44 PM (مكة المكرمة)

لا يختلف اثنان على أن الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم دورتموند هما أفضل لاعبين في العالم حاليا.

وحشان أمام المرمى، قليلة هي الفرص التي لا يهزان فيها شباك الخصوم، فالفرنسي أنيق وسلس ويراوغ المدافعين بسرعة وسهولة مقابل النرويجي "السفاح" الذي لا يرحم أمام المرمى.

الاثنان برهنا أمس الأربعاء وأول أمس في ذهاب دوري أبطال أوروبا على أنهما جاهزان لانتزاع العرش من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

البداية مع مبابي البالغ من العمر 22 عاما، وسجل ثلاثية تاريخية في مرمى برشلونة أول أمس الثلاثاء في "الكامب نو"، ليصبح أول لاعب فرنسي يحقق هذا الإنجاز ويصل إلى هدفه الـ24 في 41 مباراة بدوري الأبطال وهدفه الـ80 في 98 مباراة بالدوري الفرنسي و21 هدفا في 29 مباراة بمختلف المناسبات، كما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الباريسي بعد إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش.

ولم يكتف مبابي فقط بتسجيل الأهداف في ليلة "سقوط برشلونة"، بل كان مرعبا لدفاعات الفريق الكتالوني ودك هذه الدفاعات من كافة الاتجاهات.

وبعد الحديث عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد -ينتهي عقد اللاعب مع سان جيرمان صيف 2022- زعمت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية أن أي فريق يفكر في التعاقد مع اللاعب قبل هذه الفترة عليه تحضير 200 مليون يورو.

هالاند (20 عاما) ليس أقل من مبابي إرعابا لدفاعات الخصوم، فالنجم الشاب سجل هدفين وصنع آخر في فوز فريقه على إشبيلية 3-2 في معقل الأخير، ويمتلك 8 أهداف هذا الموسم في دوري الأبطال، وسجل 18 هدفا في 13 مباراة لعبها بالمسابقة القارية الأم، و28 هدفا في 31 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 25 هدفا هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات.

اللاعب لديه بند جزائي في عقده مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، وينتهي عقده صيف 2024، ولكن البند الجزائي يمكن أن يفعّل صيف 2022.

واللاعبان -اللذان يغزوان عالم الساحرة المستديرة في أوروبا- لا تستطيع تحمل تكلفة التعاقد معهما أو أحدهما سوى فرق قليلة في العالم، وبالتأكيد أن كبار أوروبا سيطرقون قريبا بابي الفريقين الباريسي والألماني، لمحاولة التعاقد مع أحد النجمين اللذين يسيطران على كرة القدم في أوروبا والعالم لسنوات قادمة.

المصدر : الصحافة الإسبانية + الصحافة الفرنسية

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