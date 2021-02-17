يؤمن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بأنه من الصعب أن يكرر فريقه مسيرته الرائعة في النصف الثاني من الموسم الحالي.
أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.
تقدم ليفانتي بهدف مباغت عن طريق المقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 17، في حين عادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو في الدقيقة 37.
ملخص تعادل "ليفانتي" و "اتلتيكو مدريد" 📺#LevanteAtleti 1-1 pic.twitter.com/VOJogZMXXx
— LaLiga (@LaLigaArab) February 17, 2021
ورغم التعادل، ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد و9 نقاط عن برشلونة، علما بأنه ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، في حين ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز الـ11.