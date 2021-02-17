أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

تقدم ليفانتي بهدف مباغت عن طريق المقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 17، في حين عادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو في الدقيقة 37.

ورغم التعادل، ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد و9 نقاط عن برشلونة، علما بأنه ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، في حين ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز الـ11.