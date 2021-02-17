البث الحي
كرة قدم

هدية لريال مدريد وبرشلونة.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليفانتي في الدوري الإسباني

أتلتيكو أهدر فرصة الابتعاد في صدارة الليغا (غيتي)
أتلتيكو أهدر فرصة الابتعاد في صدارة الليغا (غيتي)
17/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202112:13 AM (مكة المكرمة)

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

تقدم ليفانتي بهدف مباغت عن طريق المقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 17، في حين عادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو في الدقيقة 37.

ورغم التعادل، ظل أتلتيكو، الذي تعادل للمرة الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في الصدارة برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد و9 نقاط عن برشلونة، علما بأنه ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى، في حين ارتفع رصيد ليفانتي إلى 28 نقطة في المركز الـ11.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ألابا يترك بايرن ميونخ ويقترب من ريال مدريد

قرر النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني، الرحيل عن الفريق مع نهاية عقده نهاية الموسم الحالي. وأضاف ألابا أنه “قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم وخوض تجرية جديدة”.

المزيد من كرة قدم

شاهد- ودّعت البطولة باكية.. سيرينا ويليامز تخسر أمام أوساكا في بطولة أستراليا

لم تفصح سيرينا عما إذا كانت خسارتها أمام أوساكا الظهور الأخير لها في بطولة أستراليا المفتوحة (غيتي)

فريقاهما خسرا في ثمن نهائي أبطال أوروبا.. ليلة سقوط ميسي ورونالدو

ميسي (يسار) خسر أول أمس الثلاثاء ورونالدو لحقه الأربعاء (وكالات)

100 مباراة إضافية بدوري الأبطال الجديد.. الدوريات الأوروبية ترفع الصوت في وجه "اليويفا"

تعني التغييرات في دوري الأبطال أن البطولة ستشهد 225 مباراة بدلا من 125 في الوقت الحالي (غيتي)

هدف مميز لمحرز.. مانشستر سيتي يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

محرز سجل هدفه السادس في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

في أولى مقابلاته بعد مغادرة البيت الأبيض.. ترامب: بايدن مضطرب عقليا وتويتر ممل

ترامب لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024 (رويترز)

واشنطن بوست: بايدن تعامل مع نتنياهو بازدراء لأسباب وجيهة

بايدن (يسار) مع نتنياهو خلال زيارة سابقة لإسرائيل عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي (رويترز)

عاصفة ثلجية في الشرق الأوسط.. معاناة اللاجئين السوريين تتعمق والأردن يعلن عطلة رسمية والبياض يغطي قمم القدس

الثلوج تتساقط على المسجد الأقصى وحوله (الأوروبية)