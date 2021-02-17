ليفربول يهزم لايبزيغ ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

واصل النجم المصري محمد صلاح سطوعه مع ليفربول وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين بهدفين دون رد على لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل لربع النهائي في البطولة، إذ سهلت المباراة من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح (53) والسنغالي ساديو ماني (58).

ونقلت مباراة الفريقين إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وحقق "الليفر" الفوز في مباراة اليوم بعد 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث كان طموح ليفربول هو استعادة اتزانه في الموسم الحالي من خلال هذه المواجهة التي تفوق فيها على لايبزيغ المستقر فنيا بقيادة مديره الفني جوليان ناغلسمان.

وأبعدت الهزائم الثلاث ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم أنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عاما.

وألقت الإصابات في صفوف ليفربول بظلالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.