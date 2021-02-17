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كواليس مباراة برشلونة وسان جيرمان.. مبابي يهدد ألبا بالقتل وحرب شتائم بين غريزمان وبيكيه

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)
مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)
17/2/2021

انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان أمس، الثلاثاء، بهزيمة قاسية للنادي الكتالوني. لكن فصول المواجهة لم تكتمل بعد، فقد كشفت وسائل الإعلام مشاهد أخرى لم تلتقطها الكاميرات خلال البث المباشر لهذه المواجهة.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية، وأجهز على برشلونة التائه بسبب خيارات المدرب الهولندي رونالد كومان، ليقترب النادي الكتالوني من الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن تعويض تأخره 1-4 سيكون أشبه بالمعجزة خلال مباراة الإياب الشهر المقبل في فرنسا.

وبعيدا عن تفاصيل المباراة التي شاهدها الجميع في البث المباشر، رصدت وسائل الإعلام الإسبانية مشاهد جانبية كان أبطالها عناصر من الفريقين.

ودخل قائد برشلونة جيرارد بيكيه في مشادة كلامية مع زميله أنطوان غريزمان حين كان فرض التعادل 1-1 نفسه على الفريقين خلال الشوط الأول.

وصرخ بيكيه في وجه زملائه خلال استعدادهم لركنية للنادي الفرنسي، وطالبهم بالتصدي لهجمات الباريسيين لأنه يتحمل برفقة المدافعين ضغطا كبيرا.

ورد غريزمان على بيكيه وطالبه بعدم الصراخ، ليدخل اللاعبان في مشادة وتبادل الشتائم قبل أن يتدخل أحد رفاقهما لتهدئة الوضع والتركيز على مراقبة الفريق المنافس في الركنية.

وفي لقطة أخرى، رفض مبابي اعتذار مدافع برشلونة سيرجيو ديست بعد تدخل (عنيف) وقال له بالإسبانية "لا تلمسني" ودخل مدافع للنادي الكتالوني (جوردي ألبا) على الخط، وطلب من مبابي تقبل اعتذار ديست، إلا أن المهاجم الفرنسي رد عليه بالقول "في الشارع سأقتلك".

وتدخل بيكيه قائلا لمبابي من ستقتل؟ ورد ألبا بدوره قائلا "الرجل يتعلم، أنت تتعلم من الأسوأ، أيها الأحمق" في إشارة إلى أن مبابي يقلد تصرفات نيمار زميله البرازيلي في الفريق، وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo deportivo) الإسبانية.

ولم يكن سماع هذه الحوارات الجانبية ممكنا لولا غياب الجماهير عن الملاعب بسبب تداعيات كورونا، وأصبحت أغلب كلمات اللاعبين والمدربين  تصل إلى الجماهير مع وجود ميكروفونات في كافة أرجاء الملعب.

المصدر : مواقع إلكترونية

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