شاهد- نيمار وصفها بالنكتة.. هل ركلة جزاء برشلونة أمام سان جيرمان صحيحة؟

سخر نيمار من ركلة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة وسجل منها هدفه الوحيد في خسارته 1-4 أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ووصفها بأنها "نكتة". ونتناول بالتحليل مدى صحة قرار الحكم والفار في هذه الحالة الواضحة.

وغرّد اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا "ركلة الجزاء هذه هي نُكتة" ثم حذف التغريدة سريعا بعد تسجيل ميسي هدف التقدم لبرشلونة خوفا من توقيع الاتحاد الأوروبي (يويفا) عقوبة عليه بسبب سخريته من الحكام، لكن بعض رواد مواقع التواصل لم يفوتوا الفرصة ووثقوا التغريدة قبل حذفها.

