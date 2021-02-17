شاهد.. شاب سوداني لم تمنعه الإعاقة من ممارسة كرة القدم الاستعراضية

حظي مقطع فيديو لشاب سوداني يبلغ من العمر 21 عاما، وهو يمارس كرة القدم الاستعراضية رغم ظروفه الجسدية الخاصة؛ بإعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو لاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني صابر محمد العوض وهو يستعرض مهاراته الكروية ببراعة رغم كونه قزما ويعاني من إعاقة جسدية أيضا، مما يضاعف الصعاب أمام ممارسة هذه الهواية.

@SaperMohammed5

من آخر تمرين 😁🔥

ما شاء الله على التطور يا نجم اللهم بارك 😍 pic.twitter.com/phN9wwkB3e — Abdullah Emad (@AbdullahEmadFS) February 14, 2021

وبدأ صابر ممارسة الرياضة وهو في السادسة من عمره، حيث كان حريصا على مشاهدة مباريات كرة القدم المحلية والعالمية، معبرا عن إعجابه بفريقي المريخ السوداني وريال مدريد الإسباني.

صابر الملهم وذو الإرادة العظيمة سيبهرك بما يقدمه 🤩💗

لقطات من تمريننا بالأمس انا و صديقي صابر 🔥 عن نفسي كنت مبسوط جداً و انا بشوف التحكم العالي العنده و موهبته دي 😁

إرادة صابر تتحدى كل الظروف و المعيقات و صابر سيكون ملهم لكثير من الشباب 🤩

Music : MBB – Beach (NCS) pic.twitter.com/KXWnO2gXxA — Abdullah Emad (@AbdullahEmadFS) January 7, 2021

وقال صابر لـ"سند" إن شغفه بكرة القدم دفعه للإصرار على ممارستها رغم الصعوبات التي واجهته في البداية بسبب ظروفه الخاصة، إلا أن مواظبته على التمارين الرياضية جعلت المستحيل ممكنا، وفق تعبيره.

وأضاف صابر أنه يحلم بالنجومية في مجال كرة القدم الاستعراضية، كما يتمنى حضور كأس العالم في قطر 2022.