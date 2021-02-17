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شاهد.. شاب سوداني لم تمنعه الإعاقة من ممارسة كرة القدم الاستعراضية

صابر ينفذ ضربة خلفية مزدوجة (مواقع التواصل)
صابر ينفذ ضربة خلفية مزدوجة (مواقع التواصل)
17/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202102:15 PM (مكة المكرمة)

حظي مقطع فيديو لشاب سوداني يبلغ من العمر 21 عاما، وهو يمارس كرة القدم الاستعراضية رغم ظروفه الجسدية الخاصة؛ بإعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو لاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني صابر محمد العوض وهو يستعرض مهاراته الكروية ببراعة رغم كونه قزما ويعاني من إعاقة جسدية أيضا، مما يضاعف الصعاب أمام ممارسة هذه الهواية.

وبدأ صابر ممارسة الرياضة وهو في السادسة من عمره، حيث كان حريصا على مشاهدة مباريات كرة القدم المحلية والعالمية، معبرا عن إعجابه بفريقي المريخ السوداني وريال مدريد الإسباني.

وقال صابر لـ"سند" إن شغفه بكرة القدم دفعه للإصرار على ممارستها رغم الصعوبات التي واجهته في البداية بسبب ظروفه الخاصة، إلا أن مواظبته على التمارين الرياضية جعلت المستحيل ممكنا، وفق تعبيره.

وأضاف صابر أنه يحلم بالنجومية في مجال كرة القدم الاستعراضية، كما يتمنى حضور كأس العالم في قطر 2022.

المصدر : وكالة سند

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