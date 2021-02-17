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شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)
ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)
17/2/2021

نشر نادي ريال مدريد مقطعا مصورا جديدا يظهر آخر التطورات وسير الأعمال خلال عملية تجديد وتطوير ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، المعقل التاريخي للملكي.

وشارك ريال مدريد المقطع المصور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الملعب الجديد سيكون أعظم ملعب في العالم، حيث يسير فيه العمل حاليا على السطح الجديد، ويتم إحراز تقدم في عدد من الجوانب الرئيسية للمشروع.

ولا يقتصر الملعب الجديد على مجرد استقبال مباريات وتدريبات كرة القدم فقط، بل يمتد ليشمل مشاريع استثمارية ضخمة لإضافة عائدات مالية جديدة إلى النادي.

وعبر عشاق ريال مدريد عن اشتياقهم لرؤية الفريق يلعب في معقله الأساسي، مبدين حماسهم الشديد للحظة التي سيعود فيها الملكي للعب في سانتياغو برنابيو من جديد.

ووصف مغردون الملعب الجديد بالتحفة المعمارية التي ستذهل مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث قال أحدهم "سانتياغو برنابيو سيكون تحفة فنية للعالم كله"، وقال آخر معلقا على فيديو الملعب الجديد "تحفة معمارية، اشتقنا والله".

يذكر أن ريال مدريد بدأ أعمال الترميم في الملعب منذ عام 2019، ومن المتوقع استمرارها إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو التاريخ المنتظر لافتتاح البرنابيو بحلته الجديدة كما هو مخطط له.

المصدر : وكالة سند

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