شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

نشر نادي ريال مدريد مقطعا مصورا جديدا يظهر آخر التطورات وسير الأعمال خلال عملية تجديد وتطوير ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، المعقل التاريخي للملكي.

وشارك ريال مدريد المقطع المصور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الملعب الجديد سيكون أعظم ملعب في العالم، حيث يسير فيه العمل حاليا على السطح الجديد، ويتم إحراز تقدم في عدد من الجوانب الرئيسية للمشروع.

ولا يقتصر الملعب الجديد على مجرد استقبال مباريات وتدريبات كرة القدم فقط، بل يمتد ليشمل مشاريع استثمارية ضخمة لإضافة عائدات مالية جديدة إلى النادي.

وعبر عشاق ريال مدريد عن اشتياقهم لرؤية الفريق يلعب في معقله الأساسي، مبدين حماسهم الشديد للحظة التي سيعود فيها الملكي للعب في سانتياغو برنابيو من جديد.

🆕🏟️ ¡Así progresan las obras del nuevo Santiago Bernabéu!

🎥 #HalaMadrid 👇 pic.twitter.com/arDhBzVmVG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 16, 2021

ووصف مغردون الملعب الجديد بالتحفة المعمارية التي ستذهل مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث قال أحدهم "سانتياغو برنابيو سيكون تحفة فنية للعالم كله"، وقال آخر معلقا على فيديو الملعب الجديد "تحفة معمارية، اشتقنا والله".

سانتياغو برنابيو هيبقي تُحفة فنية للعالم كله ❤️❤️ https://t.co/MorwQprwpy — Hashem Mostafa (@hashem_mostafa5) February 16, 2021

يذكر أن ريال مدريد بدأ أعمال الترميم في الملعب منذ عام 2019، ومن المتوقع استمرارها إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو التاريخ المنتظر لافتتاح البرنابيو بحلته الجديدة كما هو مخطط له.

اهخخ باذن الله اول الحاضرين لو كتب ربي

تحفه معماريه 🤍 https://t.co/TQoBibFCz1 — Aziz (@Azizjx7) February 16, 2021

التحفة المعمارية ، اشتقنا والله 😍🖤 https://t.co/laH7sw3EBH — Momen (@momen_7s) February 16, 2021

اووووووف

اقسم بالله يستاهل 😍❤️ https://t.co/rld5JZ0W9I — محمود عطا الجعفراوي (@mhmodata1) February 16, 2021

اخخ يخرب ببت الفخامة، والله اشتقنا اشتقناا❤️❤️ https://t.co/oyTyNJSA5Q — كاسياس 🇵🇹 (@Kha380) February 16, 2021