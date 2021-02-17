البث الحي
كرة قدم

ثلاثية تاريخية لمبابي.. سان جيرمان يهين برشلونة في الكامب نو

مبابي كان بطل مواجهة برشلونة وسان جيرمان (غيتي)
مبابي كان بطل مواجهة برشلونة وسان جيرمان (غيتي)
16/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202101:14 AM (مكة المكرمة)

سجل المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك)، ليوجه صفعة قوية إلى برشلونة في الموسم الحالي ويقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز عليه 4-1 في عقر داره في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه في 10 مارس/آذار المقبل.

وسجل رباعية الفريق الباريسي، كليان مبابي (32 و65 و85) ومويس كين (70)، في حين سجل هدف البرسا الوحيد ليونيل ميسي (27 من ضربة جزاء).

وحقق سان جيرمان اليوم أول فوز لفريق فرنسي على برشلونة في ملعبه "الكامب نو" في تاريخ دوري الأبطال. كما يعتبر مبابي أول لاعب من سان جيرمان يسجل ثلاثية في معقل البرسا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد.. شاب سوداني لم تمنعه الإعاقة من ممارسة كرة القدم الاستعراضية

صابر ينفذ ضربة خلفية مزدوجة (مواقع التواصل)

شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)

بالفيديو- أحد عظماء اللعبة.. مبابي يتلقى المديح من الجميع ويعلق بعد الإبداع في برشلونة

صورة تعبر عن بداية حقبة مبابي (يمين) وبدء أفول نجم ميسي (غيتي)

بالفيديو.. كومان: سان جيرمان أعطى برشلونة "حمّاما باردا من الواقع"

الهزيمة الساحقة تظهر على ميسي الواقف بين لاعبي سان جيرمان (غيتي)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

مذبحة سربرنيتسا.. فيلم يروي أحداث أكبر مجزرة ضد المسلمين في أوروبا

عايدة تخاطب آلاف المسلمين الذين لم يسمح لهم بدخول المعسكر (مواقع التواصل)

كان حليفه وبرأه في محاكمة الكونغرس.. ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويصفه بالمتجهم الضعيف

ترامب شن حربا مفتوحة على ماكونيل بعد أن كان حليفا له (الأوروبية)

لماذا يفسد الرجال حياتهم الزوجية والمهنية خلال أزمة منتصف العمر؟

يجب الإفصاح عما بداخلك قبل اتخاذ أي قرارات مهمة (غيتي)