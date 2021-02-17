ثلاثية تاريخية لمبابي.. سان جيرمان يهين برشلونة في الكامب نو

سجل المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك)، ليوجه صفعة قوية إلى برشلونة في الموسم الحالي ويقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز عليه 4-1 في عقر داره في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة هائلة على طريق التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه في 10 مارس/آذار المقبل.

وسجل رباعية الفريق الباريسي، كليان مبابي (32 و65 و85) ومويس كين (70)، في حين سجل هدف البرسا الوحيد ليونيل ميسي (27 من ضربة جزاء).

وحقق سان جيرمان اليوم أول فوز لفريق فرنسي على برشلونة في ملعبه "الكامب نو" في تاريخ دوري الأبطال. كما يعتبر مبابي أول لاعب من سان جيرمان يسجل ثلاثية في معقل البرسا.