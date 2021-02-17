بالفيديو.. نور محمدوف يشجع سان جيرمان من كامب نو ويحصل على هدية خاصة من مبابي

حضر الداغستاني حبيب نور محمدوف، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة المعتزل، لتشجيع باريس سان جيرمان أمام برشلونة الإسباني في مباراة قمة من مدرجات معقل الأخير "ملعب كامب نو" في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وشهدت المباراة تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية تاريخية في مرمى برشلونة قاد بها فريقه الباريسي للفوز بنتيجة قاسية 4-1 قبل مباراة العودة في ملعب الأمراء بباريس.

ونشر نور محمدوف، على حسابه الرسمي بموقع التواصل إنستغرام، مقاطع فيديو من مدرجات "كامب نو" تظهر لقطات من متابعته المباراة بين الفريقين، حصدت ملايين المشاهدات والتفاعلات من متابعي المقاتل الروسي.

وكان النجم المعتزل قد نشر صورة له من شوارع مدينة برشلونة قبل اللقاء المرتقب، معلقا "في طريقي إلى ملعب كامب نو، هيا بنا يا باريس سان جيرمان" مضيفا وسم "هلا مدريد".

وبعد انتهاء اللقاء، نشر المقاتل الروسي ذو الأصول الداغستانية، على قصصه اليومية، بإنستغرام فيديو قصيرا يظهرفيه الهدية الخاصة التي حصل عليها من صاحب الهاتريك التاريخي (مبابي) وهي قميص اللاعب الفرنسي الذي حمل توقيعه بالإضافة لعبارة "إلى حبيب".