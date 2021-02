بالفيديو- أحد عظماء اللعبة.. مبابي يتلقى المديح من الجميع ويعلق بعد الإبداع في برشلونة

يعتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة أن مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يملك الإمكانات للوصول إلى مستوى عظماء اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعدما سجل اللاعب (22 عاما) 3 أهداف في الفوز 4-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، في حين يرى مبابي أنهم لم يصلوا بعد للقمة.

وبعدما أسهم الشاب في قيادة فرنسا لإحراز لقب كأس العالم 2018، خطف مبابي الأضواء مجددا في ظهوره الأول في كامب نو، وبعد أن تقدم ميسي بهدف، تعادل المهاجم الفرنسي ثم أضاف هدفين بعد الاستراحة.

وأصبح أيضا أول لاعب زائر يسجل 3 أهداف في ضيافة برشلونة بدوري الأبطال منذ فعلها أندريه شيفتشنكو مهاجم دينامو كييف في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وذلك قبل أكثر من عام على مولد مبابي.

وقال غريزمان -زميل مبابي في هجوم منتخب فرنسا- "قضى كيليان ليلة رائعة. يملك باريس سان جيرمان نجما للمستقبل، وسيكون على نفس مستوى ميسي وكريستيانو".

