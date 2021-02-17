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بالفيديو- أحد عظماء اللعبة.. مبابي يتلقى المديح من الجميع ويعلق بعد الإبداع في برشلونة

صورة تعبر عن بداية حقبة مبابي (يمين) وبدء أفول نجم ميسي (غيتي)
صورة تعبر عن بداية حقبة مبابي (يمين) وبدء أفول نجم ميسي (غيتي)
17/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202112:30 PM (مكة المكرمة)

يعتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة أن مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يملك الإمكانات للوصول إلى مستوى عظماء اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعدما سجل اللاعب (22 عاما) 3 أهداف في الفوز 4-1 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، في حين يرى مبابي أنهم لم يصلوا بعد للقمة.

وبعدما أسهم الشاب في قيادة فرنسا لإحراز لقب كأس العالم 2018، خطف مبابي الأضواء مجددا في ظهوره الأول في كامب نو، وبعد أن تقدم ميسي بهدف، تعادل المهاجم الفرنسي ثم أضاف هدفين بعد الاستراحة.

وأصبح أيضا أول لاعب زائر يسجل 3 أهداف في ضيافة برشلونة بدوري الأبطال منذ فعلها أندريه شيفتشنكو مهاجم دينامو كييف في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وذلك قبل أكثر من عام على مولد مبابي.

وقال غريزمان -زميل مبابي في هجوم منتخب فرنسا- "قضى كيليان ليلة رائعة. يملك باريس سان جيرمان نجما للمستقبل، وسيكون على نفس مستوى ميسي وكريستيانو".

وكال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان المديح أيضا لمبابي، الذي ساعد الرجل الأرجنتيني في تحقيق فوزه الثاني فقط على برشلونة، بعدما قضى سنوات لاعبا ثم مدربا في غريمه وجاره إسبانيول.

وقال بوكيتينو بعد الفوز في ذهاب دور 16 "من الواضح أن كيليان لاعب كرة قدم رائع".

وأضاف "لقد أثبت ذلك بتسجيل 3 أهداف، لكنه أظهر أيضا التزامه التام بعد المشاركة في الدور الدفاعي أيضا. وإلى جانب الإبداع في تسجيله الأهداف، فإنه بذل جهدا ضخما مع الفريق عندما ضغط برشلونة".

وتابع مدرب سان جيرمان أن نبوءة مبابي له تحققت، حيث "سألني خلال المران الأخير عن عدد مرات فوزي في كامب نو، وقلت مرة واحدة مع إسبانيول، وأكد لي أنني سأفوز للمرة الثانية؛ إنه لاعب من طراز رفيع".

كما أشاد كيلور نافاس حارس سان جيرمان الحالي بإمكانات زميله مبابي الفردية.

وقال حارس ريال مدريد السابق "لعب مبابي بشكل رائع جدا، وهو يفكر دائما في مصلحة الفريق، ولم يكن يفكر أبدا في إظهار نفسه".

وأضاف "أنه لا يحتاج إلى إظهار نفسه لأي شخص، والعالم كله يعرفه بالفعل، ونحن سعداء جدا بوجوده. عندما نراه يلعب ويؤدي بهذا الشكل نشعر بأننا نملك أفضلية".

في حين قال مبابي "إنها مسألة استمرار.. المدرب أدى عملا رائعا منذ توليه تدريب الفريق، ولكنه واصل عمل المدرب توماس توخيل الذي سبق أن بدأ عملا استثنائيا مع الفريق".

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان قبل أسابيع قليلة خلفا للألماني توماس توخيل، الذي قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وأوضح مبابي "لم نصل بعد لقمة مستوانا رغم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة برشلونة، ولكننا سنواصل تطوير مستوانا".

وهذا الفوز هو الأول لأي فريق فرنسي على برشلونة في عقر داره بملعب "كامب نو" في برشلونة على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات

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