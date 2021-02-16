غضب من استقبال مصر فريقا من جنوب أفريقيا رفض المغرب دخوله خوفا من سلالة جديدة لفيروس كورونا

تسببت تصريحات لوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي -خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التلفزيونية- في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إعلانه استقبال مصر فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد رفض المغرب استقباله.

وكانت السلطات المصرية قررت أمس الأول استضافة مباراة فريقي الوداد المغربي وكايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام الدولي في القاهرة، رغم اعتذار المغرب عنها خوفا من انتشار سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا.

وزير الشباب والرياضة: هنستضيف مباراة الوداد وكايزر تشيفز والإجراءات هتكون وافية ومكتملة#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/PP8buHcU0K pic.twitter.com/QXGZeyK6NH — MBC مصر (@mbcmasr) February 14, 2021

واتهم نشطاء ومغردون السلطات المصرية واتحاد كرة القدم بأنهما لا يهتمان بما قد تسببه استضافة الفريق الجنوب أفريقي من احتمال نقل السلالة الجديدة من فيروس كورونا للمصريين، معتبرين قرار الاستضافة خاطئا ولا يراعي الجائحة.

جماعه الوداد هيقابل كايزر تشيف والمغرب رفضت تستضيفهم بسبب السلاله الجديده قامت مصر رحبت بلعب الماتش علي ارضها 😂😂😂😂واحنا ولا ناقه ولا جمل 😂تقريبا في حد قريب للسلاله الجديده ماسك منصب في مصر 😂 — سيكدات (@3adi3adi) February 15, 2021

وعبّر آخرون عن تخوفهم من سرعة انتشار السلالة الجديدة بين المصريين، خاصة في ظل انعدام الإجراءات الاحترازية، سواء كانت حكومية أو بين المواطنين أنفسهم.

مصر تستضيف لقاء الوداد وكايزر تشيفز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد رفض المغرب اقامة المبارة علي اراضيه خوفا من السلاله الجديدة المتفشية في جنوب افريقيا

اه امال ايه علشان يبقي عندنا كل السلالات pic.twitter.com/fQOym3hN90 — سـمـر (@samr_155) February 15, 2021

وتعد سلالة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا من أخطر السلالات، بعد إعلان جنوب أفريقيا عدم استجابة السلالة للقاحات.

المغرب تمنع دخول مواطنى بعض الدول ومنها جنوب افريقيا خوفا من انتقال فيروس كوفيد19 ولذلك دولة المغرب منعت فريق كيزرشيفز من الدخول للمغرب لملاقاة فريق الوداد كل ده مش مشكلتنا وحصل باوروبا الجميل أن مصر وافقت على استضافة الفريقين وكأن الشعب المصرى محصن ضد الفيروس احنا رخاص اوووووووى — Mohamed Mansour (@Mohamed86081419) February 15, 2021

المغرب رفضت استقبال فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي اللي هيلاعب الوداد المغربي خوفا من انتشار السلالة الجديدة المتحورة من ڤيرس كورونا اللي موجودة في جنوب أفريقيا قوم إيه مصر تعلن قبولها إستضافة الماتش دون أي شروط. إحنا ولا بيهمنا ڤيرس متحور ولا مش متحور واللي معاه ربنا يمشي عالمياه — H (@HeshamWageeh) February 15, 2021

في خبر غريب أوي ظهر أمبارح ياجماعة حد خد باله..

الخبر بيقول

بعد رفض المغرب إقامة المباراة على أراضيه خوفًا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتفشية بجنوب أفريقيا..مصر تستضيف لقاء الوداد وكايزر تشيفز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا !!

نعم. !

أؤمر. !

ايه فتحة الصدر دي وإحنا مالنا ! — ⏺مش عارف (@emadmustapha) February 15, 2021

المغرب رفضت تستقبل فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي عشان ماتشه مع الوداد المغربي لأنهم خايفين من انتقال سلالة مرعبة متحورة من كورونا في جنوب أفريقيا ، بلدنا وحكامها الاتنشن هورز قرروا إن مصر الجامدة تستقبل الفريقين والماتش في مصر

متخيل بالله عليك كمية الاحتقار لحياة البشر في مصر ؟ — Mohamed Refat (@M_refat97) February 15, 2021

مصر تستضيف لقاء الوداد وكايزر تشيفز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد رفض المغرب اقامة المبارة علي اراضيه خوفا من السلاله الجديدة المتفشية في جنوب افريقيا …

تحية للمغرب الي خافت علي شعبها

والعار علي الخاين بلحة الي عايز يتمنظر ويغامر بصحة المصرين — MR _تيتو (@MR_Tamer_TM) February 15, 2021

مباراه كره قدم بين الوداد المغربي وفريق جنوب افريقي المغرب رفضت اقامه المباراه علي ارضها لان جنوب افريقيا يوجد بها السلاله الثالثه من #فيرس_كورونا خوفا من انتقال العدوي الي داخل البلاد

تقوم #مصر توافق علي استضافه المباراه

السيسى اثبت للعالم ان مصر اصبحت #اضحوكة_العالم حرفياً — چيفارا (@gv61578026) February 15, 2021