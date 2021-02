رونالدو أمير القلوب الرحيمة.. 17 سببا جعلته النجم الأكثر شعبية في العالم

لم تكن الصدفة وراء تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا غير مسبوق لأي بطل رياضي بوصوله إلى نصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك أسباب كثيرة رفعت شعبيته عالميا لهذه الدرجة الخرافية.

ونرصد 17 سببا وراء الشعبية الطاغية لرونالدو، معظمها إنساني بحت، حيث يقوم النجم البرتغالي بالكثير من الأعمال الخيرية، بل يتفرد ببعضها في الوسط الرياضي، مما يجعله بجدارة أحد أكبر القلوب الرحيمة في كل الرياضات، والأسباب كالتالي:

1- شعبية يونايتد والريال ويوفنتوس

حظي رونالدو بارتداء قمصان 3 فرق من الأكبر عالميا وأوروبيا وأكثرها شعبية، حيث بدأ في مانشستر يونايتد صاحب الشعبية الكبرى في بريطانيا، إضافة إلى رصيده الوفير في قلوب مشجعي كرة القدم على المستوى العالمي.

وتضاعفت شعبية الدون في 2009 عندما انتقل بصفقة قياسية آنذاك إلى ريال مدريد، الذي يكاد يكون الأكثر شعبية في العالم، ورغم أن يوفنتوس ليس بدرجة شعبية الملكي، فإن رونالدو عندما انتقل إليه في 2018 كان قد وصل لدرجة أنه هو من يصنع الشعبية للقميص الذي يرتديه، إضافة إلى أن الفريق يحتكر الدوري الإيطالي منذ نحو عقد من الزمان.

2- استمراره في التألق 15 عاما

رغم إكماله قبل أيام عامه الـ36 لا يزال رونالدو محتفظا بتألقه، وهز الشباك على مدى أكثر من 15 عاما، بل أصبح مؤخرا الهداف التاريخي في كرة القدم العالمية متفوقا على أساطير سابقة وحالية مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي.

3- وفيٌّ ولم ينسَ أصله

رغم الشهرة الطاغية وثروته التي تخطت المليار دولار، فإن رونالدو لم ينس أصله عندما كان فقيرا، ولم يخجل من الحديث عن ذهابه وهو طفل عمره 12 عاما لمطعم ماكدونالدز بجوار ملعب نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي لكي يأكل بقايا طعام الزبائن لعدم امتلاكه المال الكافي لشراء الطعام الذي يشتهيه.

وفي العام الماضي، أعلن خلال برنامج تلفزيوني بريطاني شهير أنه يبحث عن سيدة كانت تعطف عليه وتشتري له الطعام خلال تلك الفترة البائسة في حياته، لكي يرد لها الجميل.

ذلك التواضع من نجم كبير كان أول من تتخطى ثروته المليار دولار بين نجو كرة القدم، جعل الناس حتى ممن لا يشجعون كرة القدم يقدرونه، وضاعف من مكانته لدى محبيه كما ضاعف شعبيته المتزايدة أيضا.

4- مجاملة المغمورين ونجوم آخرين

يحرص رونالدو على بعض اللمسات البسيطة ماديا، لكنها كبيرة معنويا لأنها تضاعف حب الجماهير له وتوسّع شعبيته أكثر، ومنها مجاملته بعض اللاعبين المغمورين أو النجوم البارزين في الدوريات الأقل شعبية، حيث أرسل قميصه للاعب هاو مغمور في إيطاليا سجل هدفا شبيها للركلة الخلفية المزدوجة التي سجل منها هدفه التاريخي بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

ولا يتردد في التفاعل مع أي لاعب يقلده أو يسجل هدفا شبيها بأحد أهدافه حتى لو في دوريات الهواة.

وآخر لمساته التي يتفرد بها عن غيره من كبرار النجوم، إرساله بداية العام الجاري قميصه الموقع إلى المهاجم السوري عمر السومة -هداف نادي الأهلي السعودي- الذي قام بدوره بتوجيه الشكر للنجم البرتغالي، مؤكدا أنه مثله الأعلى في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام.

View this post on Instagram

5- صداقته للنجوم العرب والمسلمين

يحتفظ رونالدو بصداقات كثيرة مع نجوم الرياضة العربية والإسلامية، ومن أبرزهم بطل الرياضات القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، وبطل الكيك بوكسنغ المغربي بدر هاري.

وكان وكيل اللاعبين المغربي المقيم في إسبانيا أنيس أوزيفي هو السبب الرئيسي في تعدد علاقات رونالدو بالنجوم العرب لصداقتهما الوطيدة منذ كان يقيم الدون في العاصمة الإسبانية مدريد، بل كان سببا في تعدد زيارات النجم البرتغالي للمغرب وبنائه فندقا فاخرا في مراكش.

View this post on Instagram

6- دفاعه عن مشجعيه

يتميز رونالدو بأنه لا يرد الغالبية العظمى من المشجعين الذين يتخطون الحواجز الأمنية في الملاعب لتحيته عن قرب أو احتضانه، بل يدافع عنهم من بطش رجال الأمن في بعض الأحيان.

ورصدت الكاميرات العديد من المواقف التي أنقذ فيها رونالدو المشجعين من التعامل القاسي لرجال الأمن عند محاولة هؤلاء المشجعين التسلل إلى الملعب، كما يحرص على التفاعل الدائم مع الجماهير داخل الملاعب، وغالبا ما يبقى لإلقاء قميصه على الجمهور والتوقيع والتقاط الصور معهم.

7- بيع حذائه الذهبي

يعد رونالدو النجم الرياضي الأبرز بجدارة في الأعمال الخيرية، حيث فضّل بيع الحذاء الذهبي الأوروبي الذي فاز به في 2011 بعد تسجيله 40 هدفا لريال مدريد لصالح الأعمال الخيرية، وتم البيع في مزاد خيري بمبلغ ضخم قدره 1.6 مليون دولار، وُجّه لبناء عدد من المدارس في غزة، وهو إحدى اللفتات الإنسانية التي رفعت أسهمه بسرعة الصاروخ في الوطن العربي المتعاطف مع القضية الفلسطينية ولا سيما قطاع غزة المحاصر.

Cristiano Ronaldo donates € 1.5 million to Palestine Gaza.

May Allah Guide him to Islam.

Ameen@Cristiano pic.twitter.com/MsrgYVBWZ1

— Dhonbe.. faxe🎈🇲🇻 (@WarheadHussain) May 12, 2019