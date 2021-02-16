توخيل يعادل مورينيو ويسير على طريق أنشيلوتي مع تشلسي

بدأ توماس توخيل مدرب تشلسي الجديد مسيرته بقوة في لندن، ليدخل في مقارنات مع بعض أنجح مدربي النادي، لكن الرجل الألماني قال إن طريقه لا تزال طويلة حتى يحقق النجاح هذا الموسم.

وتولى توخيل المسؤولية بدل فرانك لامبارد الشهر الماضي، وحصد 13 نقطة من أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نفس ما فعله جوزيه مورينيو في عدد المباريات نفسها قبل أن يقود النادي لإحراز لقب الدوري الممتاز 3 مرات في حقبتين.

ولا توجد بداية أفضل في تدريب تشلسي إلا عن طريق كارلو أنشيلوتي، الذي قاد النادي لحصد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وماوريتسيو ساري الذي نال لقب الدوري الأوروبي 2019.

وقال مدرب باريس سان جيرمان السابق إن هدفه الحالي إنهاء الموسم في أول 4 مراكز، وأصبح تشلسي بالفعل رابع الترتيب عقب الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد أمس الاثنين، حتى يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

Umpan jitu Timo🔥

Tembakan terukur Giroud 💥 Gol pembuka yang menawan melawan the Magpies.#CHENEW #CFCIndopic.twitter.com/Bt1XrYbSrs — Chelsea FC Indonesia (@chelseafc_indo) February 16, 2021

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) "هناك الكثير من الفرق خلفنا وتطاردنا. التحدي كبير لأنه يتبقى الكثير جدا من المباريات".

وأضاف "كل مباراة صعبة وسنواصل القتال. هذه مسيرة جيدة حتى الآن، لكن الطريق لا تزال طويلة أمامنا".

وكان تشلسي يقبع في منتصف الجدول عندما تولى توخيل المسؤولية عقب لامبارد قبل شهر واحد.

Timooooooooooooooooo 🔥 Apakah kalian turut senang melihat Timo mencetak gol kembali di Bridge? 😄#CHENEW #CFCIndopic.twitter.com/LUl60bUNVY — Chelsea FC Indonesia (@chelseafc_indo) February 16, 2021

وأعاد توخيل الثقة لمواطنه المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الذي سجل أمام نيوكاسل لأول مرة في الدوري منذ أكثر من 4 أشهر، كما تألق الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بعد فترة غياب.