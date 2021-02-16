البث الحي
كرة قدم

توخيل يعادل مورينيو ويسير على طريق أنشيلوتي مع تشلسي

توخيل يوجه لاعبي تشلسي خلال مباراة نيوكاسل (غيتي)
توخيل يوجه لاعبي تشلسي خلال مباراة نيوكاسل (غيتي)
16/2/2021

بدأ توماس توخيل مدرب تشلسي الجديد مسيرته بقوة في لندن، ليدخل في مقارنات مع بعض أنجح مدربي النادي، لكن الرجل الألماني قال إن طريقه لا تزال طويلة حتى يحقق النجاح هذا الموسم.

وتولى توخيل المسؤولية بدل فرانك لامبارد الشهر الماضي، وحصد 13 نقطة من أول 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نفس ما فعله جوزيه مورينيو في عدد المباريات نفسها قبل أن يقود النادي لإحراز لقب الدوري الممتاز 3 مرات في حقبتين.

ولا توجد بداية أفضل في تدريب تشلسي إلا عن طريق كارلو أنشيلوتي، الذي قاد النادي لحصد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وماوريتسيو ساري الذي نال لقب الدوري الأوروبي 2019.

وقال مدرب باريس سان جيرمان السابق إن هدفه الحالي إنهاء الموسم في أول 4 مراكز، وأصبح تشلسي بالفعل رابع الترتيب عقب الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد أمس الاثنين، حتى يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) "هناك الكثير من الفرق خلفنا وتطاردنا. التحدي كبير لأنه يتبقى الكثير جدا من المباريات".

وأضاف "كل مباراة صعبة وسنواصل القتال. هذه مسيرة جيدة حتى الآن، لكن الطريق لا تزال طويلة أمامنا".

وكان تشلسي يقبع في منتصف الجدول عندما تولى توخيل المسؤولية عقب لامبارد قبل شهر واحد.

وأعاد توخيل الثقة لمواطنه المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الذي سجل أمام نيوكاسل لأول مرة في الدوري منذ أكثر من 4 أشهر، كما تألق الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بعد فترة غياب.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ألابا يترك بايرن ميونخ ويقترب من ريال مدريد

ألابا: أنا هنا منذ 13 عاما وهذا الفريق يعني لي الكثير (غيتي)

بعد ربع قرن.. رونالدو يقود حلم يوفنتوس للتتويج بدوري الأبطال

رونالدو تفوق على ميسي وقاد يوفنتوس للفوز على برشلونة في عقر داره بثلاثية (غيتي)

سجل 16 هدفا في 18 مباراة وتفوق على ميسي.. هل يكرر سواريز إنجاز ديفيد فيا ويصفع برشلونة؟

سواريز (يمين) وميسي شكلا ثنائيا ناجحا في برشلونة (الإسبانية)

رونالدو أمير القلوب الرحيمة.. 17 سببا جعلته النجم الأكثر شعبية في العالم

رونالدو أكثر نجوم الرياضة مساهمة في الأعمال الخيرية (الأناضول)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

الجمل.. هل يكون مفتاح علاج كورونا؟