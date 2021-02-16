ألابا يترك بايرن ميونخ ويقترب من ريال مدريد

قرر النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني، الرحيل عن الفريق مع نهاية عقده نهاية هذا الموسم.

وأضاف ألابا -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أنه "قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم وخوض تجربة جديدة".

وتابع "بوضوح لم يكن ذلك قرارا سهلا، أنا هنا منذ 13 عاما، وهذا الفريق يعني لي الكثير".

ولم يقرر ألابا (28 عاما) بعد وِجهته الجديدة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أن ريال مدريد، الأقرب للتعاقد مع اللاعب النمساوي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن اتفاقا مبدئيا جرى بين الدولي النمساوي والنادي الملكي ينص على عقد يمتد لصيف 2025 وبراتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو.

غير أن اتفاقا رسميا لم يوقع بعد بين الناديين، الأمر الذي يجعل تشلسي وليفربول على أهبة الاستعداد لخطف اللاعب "الجوكر" الذي يمكن أن يشغل أكثر من مركز.

ولم يصل ألابا والفريق البافاري إلى اتفاق بشأن تجديد العقد وذلك رغم المفاوضات بينهما، إذ سحب الفريق البافاري عرضه الأخير. ووجه ألابا الشكر للجميع الذين حاولوا جاهدين بقاءه في صفوف الفريق.

وقال ألابا إنه "ممتن للغاية لكل ما فعلوه من أجلي، وهذا ما جعل القرار صعبا للغاية، يمكنني القول إن بايرن هو عائلتي".

وكان المدافع النمساوي انضم إلى فريق تحت 19 عاما في عام 2008 قادما من أوستريا فيينا، قبل أن يلعب مباراته الأولى مع الفريق في عام 2010، لينتقل لاحقا إلى هوفنهايم على سبيل الإعارة. ثم عاد إلى البايرن ليصبح واحدا من أهم نجوم الفريق.

وكان ألابا جزءا من ثلاثية بطولات الفريق مرتين موسمي 2013/2012 و2020/2019، كما حقق لقب الدوري الألماني 9 مرات، وكأس ألمانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرتين.

ومع رحيل ألابا، بدأ النادي الألماني بالفعل الاستعداد للمستقبل، بعدما تعاقد مع الفرنسي دايوب أوباميكانو (22 عاما) قادما من لايبزيغ مع بداية الموسم المقبل.

وذكر النادي الأكثر حصولا على لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، أنه دفع مبلغ 51.5 مليون دولار وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد أوباميكانو الذي وقّع للفريق حتى 2026.