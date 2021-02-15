4 أسباب تقرب ميسي من سان جيرمان

تأتي مواجهة برشلونة غدا مع ضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في وقت يتصاعد الحديث عن أنّ الطرفين سيكونان على موعد مع أكبر صفقة انتقال في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكثرت الأنباء الآونة الأخيرة عن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفريق الباريسي الصيف القادم، مع انتهاء عقد "البولغا" مع البرسا.

ويعتقد الإعلام الفرنسي أنّ المعلومات قد تصبح معطيات، وينضم الدولي الأرجنتيني إلى صديقه النجم البرازيلي نيمار في "حديقة الأمراء".

ومن بين حديث الإعلام، تأتي صحيفة "ليكيب" الرياضية (L’Equipe) التي نشرت تقريرًا اليوم أقرت فيه بصعوبة إتمام الصفقة، لأنّ سان جيرمان يعاني ماليا أيضًا، بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات النقل التلفزيوني للدوري الفرنسي، ولكنها أبرزت 4 أسباب ترى فيها أن انتقال ميسي إلى سان جيرمان "ممكن وغير مستحيل".