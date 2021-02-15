البث الحي
كرة قدم

4 أسباب تقرب ميسي من سان جيرمان

عقد ميسي مع البرسا ينتهي الصيف المقبل (غيتي)
عقد ميسي مع البرسا ينتهي الصيف المقبل (غيتي)
15/2/2021

تأتي مواجهة برشلونة غدا مع ضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في وقت يتصاعد الحديث عن أنّ الطرفين سيكونان على موعد مع أكبر صفقة انتقال في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكثرت الأنباء الآونة الأخيرة عن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الفريق الباريسي الصيف القادم، مع انتهاء عقد "البولغا" مع البرسا.

ويعتقد الإعلام الفرنسي أنّ المعلومات قد تصبح معطيات، وينضم الدولي الأرجنتيني إلى صديقه النجم البرازيلي نيمار في "حديقة الأمراء".

ومن بين حديث الإعلام، تأتي صحيفة "ليكيب" الرياضية  (L’Equipe) التي نشرت تقريرًا اليوم أقرت فيه بصعوبة إتمام الصفقة، لأنّ سان جيرمان يعاني ماليا أيضًا، بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات النقل التلفزيوني للدوري الفرنسي، ولكنها أبرزت 4 أسباب ترى فيها أن انتقال ميسي إلى سان جيرمان "ممكن وغير مستحيل".

  1. ينتهي عقده مع البرسا الصيف: هذا السبب الرئيسي الذي يجعل ميسي ينضم لسان جرمان، فدفعُ مبلغ مالي من قِبل أي فريق لضم ميسي كان مستحيلا في السابق، والآن أي فريق يستطيع تحمل راتب ميسي فسيظفر باللاعب مجانًا.
  2. نيمار يريد اللعب إلى جانبه: منذ صيف 2017، تاريخ انتقال نيمار للفريق الباريسي، نُشرت عشرات التقارير الإعلامية تزعم أن النجمين البرازيلي والأرجنتيني يريدان اللعب معًا. وقد كانت الخطة الأساسية عودة نيمار لبرشلونة، ولكنّ الأزمتين الرياضية والمالية اللتين عصفتا بالبرسا جعلتا الأمر مستحيلًا، فالصحيفة الفرنسية لفتت إلى أن ميسي يستمتع باللعب تحت إدارة مواطنه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وزميليه في المنتخب أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس.
  3. ليست المحاولة أو العرض الأول: يتحدث تقرير "ليكيب" عن أنّ سان جيرمان حاول أكثر من مرة التواصل مع ميسي، وكان آخرها الصيف الماضي، ولكن الأمور لم تكتمل. وهذه المحاولات تعني أن المفاوضات بين ميسي وسان جيرمان قطعت شوطًا، ولن تبدأ من الصفر.
  4. رحيل مبابي: عقد الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي، ينتهي صيف 2022 ولم يجدده بعد، ولهذا يضع سان جيرمان في حساباته احتمالات بيع مبابي الآن بدلَ أن يخسر المهاجم الشاب مجانا. راتب ميسي مكلف جدًا، وبيع مبابي كفيل بتأمين راتب الدولي الأرجنتيني.
المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

هكذا برر كومان إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء

برر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين -بينهم ليونيل ميسي- خلال الانتصار 3-2 على ريال بيتيس بالدوري الإسباني أمس الأحد بقوله إنه يرغب بالحفاظ على انتعاش فريقه قبل مواجهة إشبيلية بكأس الملك.

المزيد من كرة قدم

غضب من استقبال مصر فريقا من جنوب أفريقيا رفض المغرب دخوله خوفا من سلالة جديدة لفيروس كورونا

مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم (مواقع التواصل)

توخيل يعادل مورينيو ويسير على طريق أنشيلوتي مع تشلسي

توخيل يوجه لاعبي تشلسي خلال مباراة نيوكاسل (غيتي)

حسابات مبنية على إحصاءات.. هذه الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

جميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية (غيتي)

بند سري في عقد سواريز

سواريز يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ 16 هدفا (غيتي)
الأكثر قراءة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

تنديد دولي واسع بهجوم أربيل.. الرئيس العراقي يصفه بالتصعيد الخطير وتعهد أميركي بدعم التحقيق

الصواريخ أطلقت من منطقة تقع على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من أربيل (وكالات)

لتأمين مستقبلك المالي.. اتخذ هذه الخطوات قبل تقاعدك

كلما اقتربت فترة التقاعد أصبح من الضروري أن تكون أكثر تحفظا في استثماراتك (شترستوك)

واشنطن تحمّل العمال الكردستاني مقتل الأتراك.. أردوغان: لا يحق لأحد مساءلة تركيا عن عملياتها بالعراق وسوريا بعد "المجزرة"

أردوغان دعا واشنطن للتراجع عن الوقوف إلى جانب الإرهابيين لاستمرار التحالف معها (رويترز)