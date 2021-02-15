رافق مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في مارس/أذار 2017، جدل واسع بسبب قرارات الحكم الألماني دينيز آيتكين، الذي اتهم بارتكاب أخطاء سهلت عودة برشلونة وتأهله لربع النهائي.

يستعد برشلونة لاستقبال باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي مواجهة تعيد إلى الذاكرة لقاء الفريقين في ثمن نهائي المسابقة لعام 2017.

وبعد تقدم سان جيرمان ذهابا 4-صفر، قلب برشلونة الأمور في مباراة الإياب وفاز 6-1 في "ريمونتادا" تاريخية لم تقتصر أداور البطولة فيها على اللاعبين فقط.

ورافق مواجهة الإياب التي جرت على ملعب كامب نو في برشلونة في مارس/آذار 2017، جدل واسع بسبب قرارات الحكم الألماني دينيز آيتكين، الذي اتهم بارتكاب أخطاء سهلت عودة برشلونة وتأهله لربع النهائي.

وتقدم باريس سان جيرمان بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وقال إن الحكم الألماني ارتكب 10 أخطاء تحكيمية واضحة، بما في ذلك عدم احتساب ركلة جزاء للنادي الفرنسي، وتجنب إشهار بطاقة حمراء في وجه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، إضافة إلى احتساب ركلة جزاء وهمية -في تقدير الباريسيين- لصالح لويس سواريز في الوقت الإضافي من المباراة.

وتقفى موقع "آر أم سي" (RMC) الفرنسي أثر آيتكين بعد تلك المباراة، وأوضح أن الحكم الألماني ورغم عدم تعرضه لأي عقوبة، فإن حضوره تراجع على المستوى الأوروبي، حيث لم يدر سوى 3 مباريات في 2018 ومباراتين في 2019، وجميعها من المواجهات غير المهمة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتعرض الحكم الألماني لإصابة في أربطة الركبة أبعدته عن التحكيم في هذا الموسم، وهو يخضع حاليا للعلاج من أجل العودة لقيادة المباريات في بلاده.

وأكد الموقع أن مشوار الحكم ذي الأصول التركية لم يتأثر في ألمانيا، حيث حصل على جائزة أفضل حكم في البلاد خلال عامي 2019 و2020 بعد استطلاع أجرته مجلة كيكر.

ولم يتحدث آيتكين (42 عاما) علنا عن مباراته الشهيرة بين برشلونة وسان جيرمان رغم إجرائه عددا من الحوارات، واعترف في أحد تلك الحوارات أن أكبر خطأ ارتكبه لم يكن في تلك المواجهة ولكن حين لم يحتسب ركلة جزاء لماركو رويس حين كان يلعب لبوروسيا مونشغلادباخ.