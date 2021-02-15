هدافو دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة

تواجه خطط تغيير نظام دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وزيادة عدد الفرق من 32 إلى 36، واستبدال دور المجموعات التقليدي، مقاومة بشأن توزيع المقاعد الأربعة الإضافية.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي فحسب، بل اللاعب الوحيد الذي فاز بـ5 ألقاب في المسابقة، من بينها 3 متتالية مع ريال مدريد.
فالنجم البرتغالي سجل مع مانشستر يونايتد وريال مدريد 134 هدفا، مقابل 118 لغريمه ليونيل ميسي بقميص برشلونة فقط.
والطبيعي أن يكون الدون قد نال حصة الأسد من جوائز "هداف العام" في البطولة القارية الأم في آخر 10 سنوات.