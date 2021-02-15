هدافو دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي فحسب، بل اللاعب الوحيد الذي فاز بـ5 ألقاب في المسابقة، من بينها 3 متتالية مع ريال مدريد.

فالنجم البرتغالي سجل مع مانشستر يونايتد وريال مدريد 134 هدفا، مقابل 118 لغريمه ليونيل ميسي بقميص برشلونة فقط.

والطبيعي أن يكون الدون قد نال حصة الأسد من جوائز "هداف العام" في البطولة القارية الأم في آخر 10 سنوات.