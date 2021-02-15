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هدافو دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة

رونالدو فاز 6 مرات بجائزة هداف دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة (رويترز)
رونالدو فاز 6 مرات بجائزة هداف دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة (رويترز)
15/2/2021

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي فحسب، بل اللاعب الوحيد الذي فاز بـ5 ألقاب في المسابقة، من بينها 3 متتالية مع ريال مدريد.

فالنجم البرتغالي سجل مع مانشستر يونايتد وريال مدريد 134 هدفا، مقابل 118 لغريمه ليونيل ميسي بقميص برشلونة فقط.

والطبيعي أن يكون الدون قد نال حصة الأسد من جوائز "هداف العام" في البطولة القارية الأم في آخر 10 سنوات.

  • موسم 2019-2020: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (15 هدفا).
  • موسم 2018-2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي (12 هدفا).
  • موسم 2017-2018: البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 هدفا).
  • موسم 2016-2017: رونالدو (12 هدفا).
  • موسم 2015-2016: رونالدو (16 هدفا).
  • موسم 2014-2015: رونالدو وميسي والبرازيلي نيمار (10 أهداف لكل منهم).
  • موسم 2013-2014: رونالدو (17 هدفا) وهو رقم قياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من البطولة.
  • موسم 2012-2013: رونالدو (13 هدفا).
  • موسم 2011-2012: ميسي (14 هدفا).
  • موسم 2010-2011: ميسي (12 هدفا).
المصدر : مواقع إلكترونية

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