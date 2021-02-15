ميسي ينافس فرقا في الليغا بتسجيل أهداف من خارج منطقة الجزاء

بعد نحو 4 سنوات على الملحمة التي قدمها برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يعود سان جيرمان إلى ملعب “كامب نو” بطموحات كبيرة في الثأر من النادي الكتالوني.
بثنائيته التي سجلها السبت الماضي في مرمى ألافيس، بلغ ميسي هدفه رقم 67 من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وينافس ميسي فرقا كاملة في الليغا، ويتساوى مع إشبيلية في عدد الأهداف التي سجلت من خارج المنطقة، في وقت يتأخر فيه بهدفين فقط عن ريال بيتيس. كما سجل "البولغا" أغلب أهداف فريقه من خارج منطقة الجزاء والبالغ عددها 84 هدفا.