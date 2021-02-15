البث الحي
كرة قدم

ميسي ينافس فرقا في الليغا بتسجيل أهداف من خارج منطقة الجزاء

ميسي سجل أغلب أهداف برشلونة من خارج منطقة الجزاء في المواسم الـ10 الأخيرة بالليغا (غيتي)
ميسي سجل أغلب أهداف برشلونة من خارج منطقة الجزاء في المواسم الـ10 الأخيرة بالليغا (غيتي)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202111:52 PM (مكة المكرمة)

بثنائيته التي سجلها السبت الماضي في مرمى ألافيس، بلغ ميسي هدفه رقم 67 من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وينافس ميسي فرقا كاملة في الليغا، ويتساوى مع إشبيلية في عدد الأهداف التي سجلت من خارج المنطقة، في وقت يتأخر فيه بهدفين فقط عن ريال بيتيس. كما سجل "البولغا" أغلب أهداف فريقه من خارج منطقة الجزاء والبالغ عددها 84 هدفا.

وتاليا الأهداف التي سجلتها فرق بالليغا من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم بالليغا:

  1. ريال مدريد: 133 هدفا
  2. أتلتيكو مدريد: 92 هدفا
  3. برشلونة: 84 هدفا
  4. فالنسيا: 79 هدفا
  5. ريال سوسيداد: 74 هدفا
  6. ريال بيتيس: 69 هدفا
  7. ليونيل ميسي: 67 هدفا
  8. إشبيلية: 67 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

هكذا برر كومان إبقاء ميسي على مقاعد البدلاء

برر رونالد كومان مدرب برشلونة إراحة لاعبين -بينهم ليونيل ميسي- خلال الانتصار 3-2 على ريال بيتيس بالدوري الإسباني أمس الأحد بقوله إنه يرغب بالحفاظ على انتعاش فريقه قبل مواجهة إشبيلية بكأس الملك.

المزيد من كرة قدم

غضب من استقبال مصر فريقا من جنوب أفريقيا رفض المغرب دخوله خوفا من سلالة جديدة لفيروس كورونا

مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم (مواقع التواصل)

توخيل يعادل مورينيو ويسير على طريق أنشيلوتي مع تشلسي

توخيل يوجه لاعبي تشلسي خلال مباراة نيوكاسل (غيتي)

حسابات مبنية على إحصاءات.. هذه الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

جميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية (غيتي)

بند سري في عقد سواريز

سواريز يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ 16 هدفا (غيتي)
الأكثر قراءة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

تنديد دولي واسع بهجوم أربيل.. الرئيس العراقي يصفه بالتصعيد الخطير وتعهد أميركي بدعم التحقيق

الصواريخ أطلقت من منطقة تقع على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من أربيل (وكالات)

لتأمين مستقبلك المالي.. اتخذ هذه الخطوات قبل تقاعدك

كلما اقتربت فترة التقاعد أصبح من الضروري أن تكون أكثر تحفظا في استثماراتك (شترستوك)

واشنطن تحمّل العمال الكردستاني مقتل الأتراك.. أردوغان: لا يحق لأحد مساءلة تركيا عن عملياتها بالعراق وسوريا بعد "المجزرة"

أردوغان دعا واشنطن للتراجع عن الوقوف إلى جانب الإرهابيين لاستمرار التحالف معها (رويترز)