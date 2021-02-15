ميسي ينافس فرقا في الليغا بتسجيل أهداف من خارج منطقة الجزاء

بثنائيته التي سجلها السبت الماضي في مرمى ألافيس، بلغ ميسي هدفه رقم 67 من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وينافس ميسي فرقا كاملة في الليغا، ويتساوى مع إشبيلية في عدد الأهداف التي سجلت من خارج المنطقة، في وقت يتأخر فيه بهدفين فقط عن ريال بيتيس. كما سجل "البولغا" أغلب أهداف فريقه من خارج منطقة الجزاء والبالغ عددها 84 هدفا.

وتاليا الأهداف التي سجلتها فرق بالليغا من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم بالليغا: