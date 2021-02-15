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كلوب ونضوب الأفكار.. هل أعطى المدرب الألماني كل ما لديه لليفربول؟

رفعت لافتة خارج ملعب "أنفيلد" خلال الأيام الماضية لدعم كلوب (غيتي)
رفعت لافتة خارج ملعب "أنفيلد" خلال الأيام الماضية لدعم كلوب (غيتي)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202109:36 PM (مكة المكرمة)

نفى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التكهنات المثارة حول نضوب أفكاره مدربا، مشيرا إلى أنه ما زال على القدر نفسه من الحماس لمواجهة التحديات مثلما كان الأمر عندما تولى المهمة للمرة الأولى في أنفيلد عام 2015.

وخسر ليفربول 3 مرات متتالية ليبتعد عن الصراع على لقب البريميرليغ، مما فرض المزيد من الضغوط على كلوب، وسط تكهنات أثيرت حول إمكانية رحيله عن تدريب الفريق.

ورفعت لافتة خارج ملعب النادي خلال الأيام الماضية لدعم المدرب الألماني.

وقال كلوب -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش المواجهة أمام لايبزيغ الألماني في بودابست في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا- إن "الأمور على ما يرام".

وأضاف "أجرينا حصة تدريبية من قبل وجلسة لتحليل الأمور، وسارت الأمور بشكل إيجابي حقا خلالهما، وأستعد للسفر إلى المجر للمرة الأولى في حياتي، نحن بخير تماما ومستعدون للانطلاق".

وذكر أن "اللافتة كانت رائعة، لا أشعر بأنني في حاجة إلى دعم خاص في الوقت الحالي لكنه أمر رائع، لست في حاجة إلى فترة راحة".

وتوفيت والدة كلوب الشهر الماضي، وأكد أنه مر بأوقات عصيبة.

وأوضح "أخر شيء أود الحديث بشأنه هي أموري الشخصية، نعم عشنا أوقاتا صعبة لكننا نتجاوز دائما هذه الأمور بنسبة 100% عائليا".

وتابع "أنا في الـ53 من عمري وعملت مدربا لمدة 30 عاما وبإمكاني أن أفصل بين الأمور".

وختم بالقول "بالتأكيد نحن نتأثر بالأشياء، لكن لا تقلقوا علي، أنضج يوما بعد يوم، لا أنام كثيرا لكني مفعم بالثقة، نحن الآن في هذه الوضعية التي اعتبرها بمثابة تحد".

المصدر : وكالات

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