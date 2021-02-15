بعد نحو 4 سنوات على الملحمة التي قدمها برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يعود سان جيرمان إلى ملعب "كامب نو" بطموحات كبيرة في الثأر من النادي الكتالوني.

ويحل سان جيرمان ضيفا على برشلونة غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وكان من المفترض أن يعود البرازيلي نيمار إلى الملعب الذي شهد قبل 4 سنوات تألقه بقميص برشلونة ومساهمته في الفوز الكاسح 6-1 إيابا، والذي قلب تأخر برشلونة 4-صفر ذهابا.

غير أن النجم البرازيلي سيكون أبرز الغائبين عن مباراة الثلاثاء التي كان من المفترض أن تصبح الأولى له في "كامب نو" منذ رحيله عن صفوف برشلونة في نهاية موسم 2016-2017. ويعاني نيمار من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لنحو شهر.

في المقابل، يخوص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقاء وهو في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها مع برشلونة بالدوري الإسباني.

ويتفوق برشلونة على جميع منافسيه بالدوري الإسباني من حيث الحصيلة التهديفية بعدما سجل لاعبوه 49 هدفا في المسابقة حتى الآن.

ولكن الفريق يواجه مشاكل كبيرة على مستوى الدفاع، حيث استقبلت شباكه 21 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو ما يفوق ما استقبلته شباك أي فريق من أصحاب المراكز الخمسة الأولى في المسابقة. كما يعاني الفريق بالفعل من الأخطاء الدفاعية العديدة للاعبيه.

وفي ظل هذا الوضع، تزايدت حاجة الفريق لجهود جيرارد بيكيه الذي غاب عن صفوف الفريق منذ إصابته في الركبة اليمنى خلال مباراة أتلتيكو مدريد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفضل بيكيه ألا يجري جراحة، وربما كان قرار اللاعب صائبا حيث شارك اليوم في التدريبات الجماعية لفريقه، وأصبح مرشحا لتدعيم الدفاع في المواجهة الحاسمة غدا.

وقال جوردي كرويف لاعب برشلونة السابق في مقال صحفي "التركيز سيكون مفتاح الفوز في هذه المباراة… أي هفوة سيكون ثمنها غاليا".

وبعيدا عن الدفاع ، ستكون آمال برشلونة معلقة بشدة على خط الهجوم بقيادة ميسي وأيضا عثمان ديمبلي الذي يقدم حاليا أفضل مستوياته منذ انتقاله لبرشلونة، علما بأن اللاعب كان مرشحا للانضمام لباريس سان جيرمان في الفترة الماضية.

وأشاد ديمبلي بالمدرب الهولندي كومان، وقال "عندما انتقلت للفريق، كنت هشا للغاية… الكثير تغير على مستوى التدريب والإعداد منذ تولى كومان تدريب الفريق".

في المقابل، يرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان الذي تولى مسؤولية الفريق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن فريقه الذي بلغ نهائي البطولة في الموسم الماضي يمكنه مواصلة النجاح في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حتى عندمنا يواجه عقبة صعبة مثل مواجهة برشلونة.

وقال بوتشيتينو لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة "نحتاج لبعض الأفكار الناجحة عن كيفية مهاجمة برشلونة وكيفية إيقافه عن مهاجمتنا.. نثق دائما باللاعبين وقدرتهم على أداء دورهم بأفضل شكل ممكن وتحقيق نتيجة إيجابية".

وإلى جانب نيمار، سيكون بوتشيتينو مطالبا بإيجاد البديل المناسب للأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وسيسعى لتوفير الخطة المناسبة التي تضمن تألق كيليان مبابي الذي سيحمل على عاتقه قيادة هجوم النادي الباريسي في هذه المباراة الصعبة.