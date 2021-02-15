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طرد جديد للمدرب المشاغب في الدوري الإسباني

بوردالاس (يمين) تعرض للطرد خلال مباراة خيتافي وسوسيداد أمس الأحد (الأناضول)
بوردالاس (يمين) تعرض للطرد خلال مباراة خيتافي وسوسيداد أمس الأحد (الأناضول)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202102:29 PM (مكة المكرمة)

خلافا لزملائه في الدوري الإسباني الذين قد يخطفون الاهتمام بخططهم واختياراتهم الفنية يواصل خوسيه بوردالاس مدرب نادي خيتافي صنع الحدث بتصرفاته وصراعاته التي أكسبته لقب "المدرب المشاغب" في الليغا.

وشهدت المواجهة -التي انتهت بخسارة خيتافي أمام ريال سوسيداد 1-صفر أمس الأحد ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني- طرد بوردالاس في اللحظات الأخيرة من المواجهة بعد تسببه في خلافات لاعتراضه كارلوس فيرنانديز لاعب سوسيداد على خط التماس.

ودافع بوردالاس عن نفسه، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لا أحظى باحترام من الحكام واللاعبين، الحادثة كانت طبيعية للغاية وتتكرر في الملاعب، حاولت فقط إيقاف الكرة ليتمكن اللاعب من تنفيذ التماس".

وتعرض بوردالاس لثاني طرد خلال أسبوع، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء في اللقاء الذي جمع فريقه بإشبيلية في 6 فبراير/شباط الحالي، بسبب اشتباكه مع المدرب جولين لوبيتيغي حول تدخل خشن تسبب في خروج لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

واستنفد المدرب المشاغب العقوبة بالغياب عن مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتفظ بوردالاس بسجل حافل من الخلافات مع مدربين في الدوري الإسباني، ومن أبرزها رفض المدرب السابق لبرشلونة كيكي سيتين مصافحته بسبب خلافات مستمرة منذ عام 2013 حين كان المدربان يعملان في الدرجة الثانية للدوري الاسباني، إضافة إلى مشادة مع تين هاغ مدرب أياكس خلال لقاء في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويواجه المدرب الإسباني انتقادات بسبب أسلوب اللعب الذي يفرضه على لاعبيه، والذي يعتمد على الخشونة والاندفاع البدني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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