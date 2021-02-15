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صلاح: هذا وعدي لجماهير ليفربول

صلاح: كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية (غيتي)
صلاح: كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية (غيتي)
14/2/2021

تعهد محمد صلاح جناح نادي ليفربول بالقتال لتصحيح مسار فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وغرد -عبر حسابه الرسمي في تويتر- "كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف "لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها.. هذا هو وعدي لكم جميعا".

ويتصدر "الملك المصري" قائمة هدافي البريميرليغ بـ17 هدفا، بينما سجل المهاجمون ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو ودييغو جوتا مجتمعين 18 هدفا.

ويعد صلاح نقطة مضيئة في موسم ليفربول المظلم، إذ سجل 23 هدفا وصنع 4 أهداف في 33 مباراة بكافة المسابقات، ويبلغ معدله التهديفي: هدفا واحدا كل 115 دقيقة.

وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي 3-1 السبت في الجولة 24 من البريميرليغ، لتصبح هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق والسادسة في مسابقة الدوري.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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