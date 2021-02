صلاح: هذا وعدي لجماهير ليفربول

تعهد محمد صلاح جناح نادي ليفربول بالقتال لتصحيح مسار فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وغرد -عبر حسابه الرسمي في تويتر- "كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف "لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها.. هذا هو وعدي لكم جميعا".

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua

— Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021