سجّل هدفين وصنع آخر.. لوكاكو يقود إنتر ميلان لانتزاع صدارة الكالتشيو

انتزع إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1، في أبرز مواجهات الجولة 22 من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على أودينيزي 3-صفر، وأتالانتا على كالياري بهدف نظيف، وسامبدوريا على فيورنتينا 2-1، وساسولو على كروتوني 2-1.

وسجل ثلاثية "النيراتزوري" البلجيكي روميلو لوكاكو (22 من علامة الجزاء و45)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (64) من صناعة لوكاكو. أما هدف لاتسيو الوحيد فسجله غونزالو إسكالانتي (61).

وبهذه الثنائية، وصل لوكاكو (27 عاما) إلى هدفه رقم "300" في مسيرته مع منتخب بلاده والفرق التي لعب لها، كما سجل هدفه الـ16 هذا الموسم في الكالتشيو، ليتقاسم صدراة هدافي المسابقة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وبهذا صعد إنتر ميلان إلى صدارة الترتيب بعدما رفع غلته إلى 50 نقطة، مستغلا سقوط جاره ميلان أمام سبيزيا، السبت، وتجمد رصيده عند 49 نقطة.

في المقابل، تجرّع لاتسيو مرارة الهزيمة السادسة هذا الموسم، ليبقى الفريق عند 40 نقطة في المركز السابع.