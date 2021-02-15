البث الحي
كرة قدم

حسابات مبنية على إحصاءات.. هذه الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

جميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية (غيتي)
جميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية (غيتي)
15/2/2021

يقترب موسم 2020-2021 من نهايته، وجميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية.

فمانشستر سيتي يتصدر في البريميرليغ، وأتلتيكو مدريد في الليغا، وإنتر ميلان في الكالتشيو، وبايرن ميونخ في البوندسليغا، وليل في الدوري الفرنسي.

ولكن أي الفرق سترفع كؤوس الدوريات نهاية مايو/أيار القادم، الإجابة عن هذا السؤال جاءت في تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

فقد أوضح المركز أنه "تم حساب الإسقاط باستخدام نموذج إحصائي، مع الأخذ في الاعتبار: التسديدات على المرمى، والمحاولات داخل منطقة الجزاء، والاستحواذ على الكرة، إضافة إلى تمريرات الفرق، وتمريرات الخصم في الثلث المقابل من الملعب".

وبحسب حسابات المركز المبنية على الإحصاءات، فإن ترتيب الفائزين سيكون كالآتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

  1.  مانشستر سيتي
  2. مانشستر يونايتد
  3. ليفربول
  4. تشلسي

الدوري الإسباني:

  1. أتلتيكو مدريد
  2. برشلونة
  3. ريال مدريد
  4. إشبيلية

الدوري الإيطالي:

  1. إنتر ميلان
  2. ميلان
  3. يوفنتوس
  4. نابولي

الدوري الألماني:

  1. بايرن ميونخ
  2. لايبزيغ
  3. باير ليفركوزن
  4. فولفسبورغ

الدوري الفرنسي:

  1. ليون
  2. باريس سان جيرمان
  3. ليل
  4. موناكو
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

غضب من استقبال مصر فريقا من جنوب أفريقيا رفض المغرب دخوله خوفا من سلالة جديدة لفيروس كورونا

مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم (مواقع التواصل)

توخيل يعادل مورينيو ويسير على طريق أنشيلوتي مع تشلسي

توخيل يوجه لاعبي تشلسي خلال مباراة نيوكاسل (غيتي)

بند سري في عقد سواريز

سواريز يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ 16 هدفا (غيتي)

هدافو دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة

رونالدو فاز 6 مرات بجائزة هداف دوري الأبطال في السنوات العشر الأخيرة (رويترز)
الأكثر قراءة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

تنديد دولي واسع بهجوم أربيل.. الرئيس العراقي يصفه بالتصعيد الخطير وتعهد أميركي بدعم التحقيق

الصواريخ أطلقت من منطقة تقع على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من أربيل (وكالات)

لتأمين مستقبلك المالي.. اتخذ هذه الخطوات قبل تقاعدك

كلما اقتربت فترة التقاعد أصبح من الضروري أن تكون أكثر تحفظا في استثماراتك (شترستوك)

واشنطن تحمّل العمال الكردستاني مقتل الأتراك.. أردوغان: لا يحق لأحد مساءلة تركيا عن عملياتها بالعراق وسوريا بعد "المجزرة"

أردوغان دعا واشنطن للتراجع عن الوقوف إلى جانب الإرهابيين لاستمرار التحالف معها (رويترز)