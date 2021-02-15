حسابات مبنية على إحصاءات.. هذه الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

يقترب موسم 2020-2021 من نهايته، وجميع الفرق المتصدرة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تأمل في مواصلة مسيرتها الناجحة والتتويج بألقاب البطولات المحلية.

فمانشستر سيتي يتصدر في البريميرليغ، وأتلتيكو مدريد في الليغا، وإنتر ميلان في الكالتشيو، وبايرن ميونخ في البوندسليغا، وليل في الدوري الفرنسي.

ولكن أي الفرق سترفع كؤوس الدوريات نهاية مايو/أيار القادم، الإجابة عن هذا السؤال جاءت في تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

فقد أوضح المركز أنه "تم حساب الإسقاط باستخدام نموذج إحصائي، مع الأخذ في الاعتبار: التسديدات على المرمى، والمحاولات داخل منطقة الجزاء، والاستحواذ على الكرة، إضافة إلى تمريرات الفرق، وتمريرات الخصم في الثلث المقابل من الملعب".

وبحسب حسابات المركز المبنية على الإحصاءات، فإن ترتيب الفائزين سيكون كالآتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليفربول تشلسي

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد برشلونة ريال مدريد إشبيلية

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان ميلان يوفنتوس نابولي

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ لايبزيغ باير ليفركوزن فولفسبورغ

الدوري الفرنسي: