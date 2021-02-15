بند سري في عقد سواريز

عندما ضم أتلتيكو مدريد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة الصيف الماضي، أمضى "الأتلتي" وقتا طويلا لصياغة بنود عقد اللاعب الذي يمتد لعامين.

ومن بين البنود التي تؤثر في مستقبل اللاعب مع الفريق -ولم يكشف النقاب عنها- ذلك البند الذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، مجانًا.

وعلى ما يبدو، فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا ليس لديه النية لمغادرة الفريق بعد الأداء المميز الذي يقدمه تحت إدارة المدرب دييغو سيميوني.

ولهذا، فإنّ إدارة "الروخيبلانكوس" ليست قلقة من هذا البند، لأنها سعيدة بالحصول مجانا على أحد أفضل المهاجمين في العالم، والذي يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ 16 هدفا، وقد يكون العامل الحاسم لفوزهم بلقب الليغا المنتظر منذ موسم 2013-2014.

ويقارن موسم سواريز الأول مع أتلتيكو، بمسيرة المهاجم الإسباني المعتزل دافيد فيا، والذي ترك البرسا أيضا، وانتقل لفريق العاصمة الإسبانية صيف 2013، وقادهم إلى الفوز باللقب.

وقد تأقلم فيا سريعا مع الفريق وسجل الأهداف، ولكنه لم يكمل عقده الذي كان يمتد وقتها إلى 3 سنوات، وفضّل الرحيل بعد موسم واحد فقط إلى الولايات المتحدة، واللعب لفريق "نيويورك سيتي".

غير أن "الأتلتي" يعتقد أن مسيرة سواريز مع الفريق مختلفة، وأن "البيستوليرو" سيتجاهل البند في عقده، ولن يرحل الصيف المقبل.