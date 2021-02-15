انتصارات عربية خارج الأرض في كأس الاتحاد الأفريقي

أحرز سليماني كوليبالي هدفين، ليقود النجم الساحلي التونسي للفوز خارج أرضه 2-1 على يانغ بافالوز من إسواتيني (سوازيلاند سابقا) في ذهاب الدور الثالث من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد.

وافتتح كوليبالي التسجيل للنجم الساحلي (7)، وأضاف المهاجم القادم من ساحل العاج الهدف الثاني (74)، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق.

وبات النجم الساحلي قريبا من التأهل إلى دور المجموعات، وهي نفس حال وفاق سطيف الجزائري الذي فاز في غانا 2-1 على أشانتي كوتوكو، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني وحوّل التأخر إلى انتصار.

فبعد التأخر بهدف عقب الاستراحة، سجّل محمد الأمين عمورة (73) وأحمد قندوسي (81) هدفي سطيف، قبل أن يتألق الحارس سفيان خذايرية وينقذ ركلة جزاء قرب النهاية.

كما فاز بيراميدز المصري -الذي بلغ نهائي المسابقة الموسم الماضي- خارج أرضه في ساحل العاج، على ريسنغ كلوب بهدفين نظيفين سجلهما إسلام عيسى.

وفي مواجهة عربية، فاز الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف على ضيفه اتحاد المنستير التونسي، بفضل هدف محمود بنحليب (36).

وفي وقت سابق، خسر الاتحاد البيضاوي المغربي في ضيافة نكانا الزامبي بهدفين نظيفين سجلهما فريدي تشيمينغا (17) وأوبيدي ماسومبوكو (86).

وتعادل أهلي بنغازي الليبي 1-1 في مصر، في مباراة تعتبر على أرضه، مع موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كما خسر شبيبة القبائل الجزائري 2-1 خارج أرضه أمام "ملعب مالي"، بعدما استقبل هدفا في اللحظات الأخيرة.