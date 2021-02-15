البث الحي
كرة قدم

انتصارات عربية خارج الأرض في كأس الاتحاد الأفريقي

الفرق العربية حققت نتائج جيدة في ذهاب الدور الثالث من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (رويترز)
الفرق العربية حققت نتائج جيدة في ذهاب الدور الثالث من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (رويترز)
14/2/2021

أحرز سليماني كوليبالي هدفين، ليقود النجم الساحلي التونسي للفوز خارج أرضه 2-1 على يانغ بافالوز من إسواتيني (سوازيلاند سابقا) في ذهاب الدور الثالث من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد.

وافتتح كوليبالي التسجيل للنجم الساحلي (7)، وأضاف المهاجم القادم من ساحل العاج الهدف الثاني (74)، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق.

وبات النجم الساحلي قريبا من التأهل إلى دور المجموعات، وهي نفس حال وفاق سطيف الجزائري الذي فاز في غانا 2-1 على أشانتي كوتوكو، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني وحوّل التأخر إلى انتصار.

فبعد التأخر بهدف عقب الاستراحة، سجّل محمد الأمين عمورة (73) وأحمد قندوسي (81) هدفي سطيف، قبل أن يتألق الحارس سفيان خذايرية وينقذ ركلة جزاء قرب النهاية.

كما فاز بيراميدز المصري -الذي بلغ نهائي المسابقة الموسم الماضي- خارج أرضه في ساحل العاج، على ريسنغ كلوب بهدفين نظيفين سجلهما إسلام عيسى.

وفي مواجهة عربية، فاز الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف على ضيفه اتحاد المنستير التونسي، بفضل هدف محمود بنحليب (36).

وفي وقت سابق، خسر الاتحاد البيضاوي المغربي في ضيافة نكانا الزامبي بهدفين نظيفين سجلهما فريدي تشيمينغا (17) وأوبيدي ماسومبوكو (86).

وتعادل أهلي بنغازي الليبي 1-1 في مصر، في مباراة تعتبر على أرضه، مع موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كما خسر شبيبة القبائل الجزائري 2-1 خارج أرضه أمام "ملعب مالي"، بعدما استقبل هدفا في اللحظات الأخيرة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حصاد الكرة المغربية أفريقيًا عام 2020.. إخفاق بدوري الأبطال وتألق بالكونفدرالية

رغم وصول الرجاء والوداد قطبي الدوري المغربي للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا الموسم المنقضي، باءت محاولة كل منهما بالفشل بالعودة إلى منصة التتويج، في حين حفظ “نهضة بركان” ماء وجه الكرة المغربية.

قبل لقائه نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية.. تزايد الإصابات بكورونا في فريق حسنية أغادير

أعلن نادي حسنية أغادير اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفه إلى 7 لاعبين، قبل يوم واحد من المواجهة مع منافسه المحلي نهضة بركان، في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

المزيد من كرة قدم

قبل يوم من لقاء برشلونة وسان جيرمان.. ماذ حدث لحكم ريمونتادا 2017؟

سان جيرمان قدم شكوى ضد آيتكين واتهمه بارتكاب 10 أخطاء في مباراة برشلونة (غيتي)

يشكو قلة الاحترام.. ثاني طرد في أقل من أسبوع للمدرب المشاغب في الدوري الإسباني

بوردالاس (يمين) تعرض للطرد خلال مباراة خيتافي وسوسيداد أمس الأحد (الأناضول)

صلاح: هذا وعدي لجماهير ليفربول

صلاح: كانت فترة صعبة لأسباب عديدة. نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية (غيتي)

سجّل هدفين وصنع آخر.. لوكاكو يقود إنتر ميلان لانتزاع صدارة الكالتشيو

إنتر ميلان تقدم على ميلان بنقطة واحدة (غيتي)
الأكثر قراءة

في ظل أزمة مع الرئيس قيس سعيد.. رئيس حكومة تونس يعفي 5 وزراء وافق عليهم البرلمان

رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي (الأناضول)

ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟

انتقد الصليبيين “الذين غزوا فلسطين بالسيف”.. بالصور: رحلة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى دمشق العثمانية

سوق الحميدية بدمشق اشتق اسمه بعد بنائه في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 ويعد أشهر أسواق الشام التراثية (الأرشيف العثماني، جامعة إسطنبول)

دوجكوين.. العملة الرقمية التي بدأت كمزحة 

عملة دوجكوين كانت الغاية منها في البداية الاستمتاع بعملة رخيصة لإضافة تغييرات عليها (غيتي إيميجز)