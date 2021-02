يترقب عشاق كرة القدم عودة منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال هذا الأسبوع، كما نسلط الأضواء على مباريات الديربي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

يتأهب برشلونة الإسباني، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال غدا الثلاثاء.

وتعيد المباراة ذكريات المواجهة التي جمعت الفريقين في الدور نفسه من البطولة قبل 4 أعوام، عندما خسر برشلونة برباعية نظيفة ذهابا، ثم حقق عودة مذهلة بالفوز 6-1 في مباراة الإياب، لينتزع بطاقة التأهل فائزا بنتيجة إجمالية 6-5.

🇧🇷 Throwback to THIS Dani Alves assist 🔥 #UCL | @FCBarcelona | @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/Wd1FKrqt04

كذلك يتطلع ليفربول الإنجليزي إلى النهوض من كبوة تلقي 3 هزائم متتالية في الدوري الممتاز، عندما يلتقي غدا لايبزيغ الألماني الذي وصل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال الموسم الماضي، وستقام المباراة على ملعب محايد في بودابست، بسبب القيود المفروضة بألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد منافسات ثمن النهائي مساء الأربعاء لقاء إشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

تنطلق منافسات جولة ذهاب الدور 32 الخميس المقبل، وتتضمن مباريات أهمها بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي، ريد ستار الصربي أمام ميلان الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي أمام أياكس الهولندي.

Which tie are you most excited for? 🤩 #UEL pic.twitter.com/o8dAkDA0s8

⚽️🔜 The Europa League returns next week!

تسببت قيود السفر وغيرها في ظل جائحة فيروس كورونا في نقل 8 مباريات في جولتي الذهاب والإياب ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إلى ملاعب محايدة.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يكون الفريق صاحب الضيافة ملزما بإيجاد ملعب محايد في حالة عدم إمكانية إقامة المباراة على ملعبه.

وتقرر نقل 4 مباريات في الدوري الأوروبي، من بينها مباراة بنفيكا أمام أرسنال التي ستقام في روما، مباراة سوسيداد أمام مانشستر يونايتد التي ستقام في تورينو (إيطاليا).

على مستوى الدوريات الكبرى، سيشهد هذا الأسبوع مواجهات ديربي مميز، فيستضيف شالكه فريق بوروسيا دورتموند السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة رقم 22 من الدوري الألماني.

ويحتل شالكه المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط، ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال هذا الموسم. كما عانى بوروسيا دورتموند من تراجع النتائج الفترة الماضية حيث حقق انتصارا يتيما فقط خلال آخر 6 مباريات. لكن الفوز في مباراة الديربي سيكون له دور كبير في تخفيف آلام جماهير كلا الفريقين.

أما بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب ومتصدر جدول البوندسليغا، فيلتقي أرمينيا بليفيلد اليوم الاثنين ختام المرحلة 21، ثم يحل ضيفا السبت المقبل على أينتراخت فرانكفورت الذي صعد إلى المركز الثالث إثر فوزه على كولون.

Alisson went for it 😳

Kabak went for it 🤦‍♂️

Vardy made them pay 🤷‍♂️

Look away now, Liverpool fans 😬pic.twitter.com/5cR5MqU5Dg

— Goal (@goal) February 15, 2021