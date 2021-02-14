يوم قدّم أرسنال عرضا لضم فاردي

بعد أن قاد المهاجم جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2015-2016، حاول أرسنال تحت قيادة المدرب آرسين فينغر التعاقد مع الهداف الإنجليزي.

وعن هذه الحادثة، يروي فينغر لشبكة "بي إن سبورتس" (BeIN Sports) القطرية، كيف قدم المدفعجية عرضا لفاردي لكن "الثعالب" رفضه.

وتابع "عرضت عليه مبلغا كبيرا بعد فوز ليستر باللقب، ولكن رئيس ليستر يومها لم يكن يريد خسارة النجم الأول في فريقه".

وختم المدرب المخضرم "ليستر عرض عليه عرضا طويل الأمد ومبلغا ماليا كالذي عرضه أرسنا إن لم يكن أكثر".

يذكر أن فاردي هو هداف الفريق هذا الموسم، ويحتل حاليا المركز السادس في قائمة هدافي البطولة بـ12 هدفا.