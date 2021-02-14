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كرة قدم

يوم قدّم أرسنال عرضا لضم فاردي

فاردي سجل 12 هدفا لليستر سيتي هذا الموسم (غيتي)
فاردي سجل 12 هدفا لليستر سيتي هذا الموسم (غيتي)
14/2/2021

بعد أن قاد المهاجم جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2015-2016، حاول أرسنال تحت قيادة المدرب آرسين فينغر التعاقد مع الهداف الإنجليزي.

وعن هذه الحادثة، يروي فينغر لشبكة "بي إن سبورتس" (BeIN Sports) القطرية، كيف قدم المدفعجية عرضا لفاردي لكن "الثعالب" رفضه.

وتابع "عرضت عليه مبلغا كبيرا بعد فوز ليستر باللقب، ولكن رئيس ليستر يومها لم يكن يريد خسارة النجم الأول في فريقه".

وختم المدرب المخضرم "ليستر عرض عليه عرضا طويل الأمد ومبلغا ماليا كالذي عرضه أرسنا إن لم يكن أكثر".

يذكر أن فاردي هو هداف الفريق هذا الموسم، ويحتل حاليا المركز السادس في قائمة هدافي البطولة بـ12 هدفا.

المصدر : الصحافة القطرية

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