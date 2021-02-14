سبيتسيا المغمور ينتزع فوزا مفاجئا من ميلان متصدر الكالتشيو

أسقط سبيتسيا أحد الفرق الكبيرة مرة أخرى بانتصاره 2-صفر على المتصدر ميلان بأداء مذهل مساء السبت في الجولة 22 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد تغلبه على روما في كأس إيطاليا ونابولي في الدوري منذ بداية العام الحالي، هز الوافد الجديد الشباك مرتين عبر جوليو ماجوري وسيموني باستوني في الشوط الثاني لينتزع فوزا مفاجئا.

وعلى ملعب ألبرتو بيكو، قدم ميلان أداء سيئا وأنهى المباراة بدون أي تسديدة على المرمى وتفوق عليه سبيتسيا تماما.

وتقدم سبيتسيا للمركز 14 برصيد 24 نقطة، بينما يواجه ميلان خطر فقدان الصدارة لو انتصر غريمه إنتر بقيادة المدرب أنطونيو كونتي على لاتسيو غدا الأحد.

ويحتل ميلان الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وتأتي هزيمة ميلان في صالح يوفنتوس صاحب المركز الثالث (42 نقطة)، بعد أن خسر حامل اللقب السبت أيضا أمام نابولي بهدف دون رد.