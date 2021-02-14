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بالفيديو: قبل مواجهة سان جيرمان.. ميسي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس ويطارد سواريز

ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة متقنة (غيتي)
ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة متقنة (غيتي)
13/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202102:00 AM (مكة المكرمة)

أحرز ليونيل ميسي هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 5-1 على ألافيس في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم البرتغالي فرانسيسكو تريناكو بهدف لبرشلونة بعد تمريرة إلى الخلف من لاعب الوسط إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما في ظهوره الأول.

وسجل ميسي بعد ذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ودخلت بجوار القائم الآخر بشكل رائع.

واستغل لويس ريوخا لاعب ألافيس خطأ من الشاب إيلاش وقلص الفارق في الشوط الثاني، لكن برشلونة انتفض وسجل عن طريق ترينكاو، وتسديدة أخرى بعيدة المدى من ميسي، ثم مرر ميسي كرة مذهلة إلى أنطوان غريزمان ووصلت إلى جونيور فيربو ليسجل بسهولة.

وإلى جانب هدفيه ألغى الحكم هدفا ثالثا سجله ميسي في الدقيقة 36 بداعي التسلل بعد مراجعة الهجمة من خلال حكم الفيديو المساعد.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا ليكون على بعد هدف واحد من متصدر الهدافين لويس سواريز ويلاحقه على لقبه المفضل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر (54 نقطة)، وبفارق الأهداف أمام ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الـ16.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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