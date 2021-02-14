بالفيديو: قبل مواجهة سان جيرمان.. ميسي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس ويطارد سواريز

رغم أن الطفل الأفغاني، مرتضى أحمدي نال، شهرة واسعة في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقائه في الدوحة؛ إلا أن ذلك كان نقمة عليه حيث تحولت حياته إلى جحيم بعدها مباشرة.
أحرز ليونيل ميسي هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 5-1 على ألافيس في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم البرتغالي فرانسيسكو تريناكو بهدف لبرشلونة بعد تمريرة إلى الخلف من لاعب الوسط إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما في ظهوره الأول.
وسجل ميسي بعد ذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ودخلت بجوار القائم الآخر بشكل رائع.
ملخص خماسية "برشلونة" في مرمى "ديبورتيفو الافيس" 📺🍿#BarçaAlavés 5-1 pic.twitter.com/wlIMGTsV5R
— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
واستغل لويس ريوخا لاعب ألافيس خطأ من الشاب إيلاش وقلص الفارق في الشوط الثاني، لكن برشلونة انتفض وسجل عن طريق ترينكاو، وتسديدة أخرى بعيدة المدى من ميسي، ثم مرر ميسي كرة مذهلة إلى أنطوان غريزمان ووصلت إلى جونيور فيربو ليسجل بسهولة.
وإلى جانب هدفيه ألغى الحكم هدفا ثالثا سجله ميسي في الدقيقة 36 بداعي التسلل بعد مراجعة الهجمة من خلال حكم الفيديو المساعد.
الفار يحرم ميسي من هدف بداعي التسلل 😮
هل كنت ستلغي هدف ميسي لو كنت الحكم ؟ #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/SWJfQH0H1q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2021
ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا ليكون على بعد هدف واحد من متصدر الهدافين لويس سواريز ويلاحقه على لقبه المفضل.
"ميسي" 15 هدفا في #LaLigaSantander لهذا الموسم ⚽🔝#BarçaAlavés pic.twitter.com/Mc4OZAywM8
— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر (54 نقطة)، وبفارق الأهداف أمام ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الـ16.