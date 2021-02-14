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غاب لأكثر من شهرين عن الملاعب.. بيكيه يتأهب لمواجهة سان جيرمان

بيكيه (يمين) كثف استعداداته للعودة سريعا للملاعب (غيتي)
بيكيه (يمين) كثف استعداداته للعودة سريعا للملاعب (غيتي)
14/2/2021

تتحدث وسائل إعلام إسبانية عن أن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قد يكون جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء.

وأكمل الدولي الإسباني السابق حصة تدريبية كاملة مع زملائه اليوم الأحد، ويبقى قرار إشراك اللاعب من عدمه في مباراة الثلاثاء عائدا للمدرب رونالد كومان ومساعديه.

وتعرض بيكيه لإصابة في ركبته اليمنى في مباراة البرسا وأتلتيكو مدريد يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورفض الفريق الكتالوني مرارا وتكرارا تحديد موعد عودة بيكيه، ولكن في 21 من الشهر الجاري يعني أن اللاعب غاب 3 أشهر عن الملاعب.

يذكر أن بيكيه كثف تدريباته وجهوده في الفترة الأخيرة للعودة سريعا نظرا للحاجة الماسة للفريق لوجوده بعد الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها المدافعون وكلفت الفريق الكتالوني نقاطا كثيرة.

إضافة لبيكيه، هناك احتمال قوي لعودة قلب الدفاع الآخر رونالدو أراوخو لمواجهة الفريق الباريسي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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