على طريقة زيدان.. فيديو للوحة برونو فيرنانديز الكروية

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون 9-صفر في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نيوكاسل 2-1، ووولفرهامبتون على أرسنال 2-1.
قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة وست بروميتش ومانشستر يونايتد، رسم برونو فيرنانديز لاعب خط وسط الأخير لوحة كروية مميزة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وشبهت جماهير كرة القدم هدف البرتغالي المتألق بهدف زيدان الذي سجله بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002، وانتهت المباراة بفوز الميرينغي 2-1.
وتلقى البرتغالي المتألق -الذي سجل هدفه رقم 14 وانفرد في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليغ- كرة متقنة من لوك شو الظهير الأيسر، فعاجلها فيرنانديز بتسديدة بيسراه عجز الحارس تماما عن التصدي لها.
ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.