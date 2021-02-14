على طريقة زيدان.. فيديو للوحة برونو فيرنانديز الكروية

قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة وست بروميتش ومانشستر يونايتد، رسم برونو فيرنانديز لاعب خط وسط الأخير لوحة كروية مميزة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشبهت جماهير كرة القدم هدف البرتغالي المتألق بهدف زيدان الذي سجله بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002، وانتهت المباراة بفوز الميرينغي 2-1.

وتلقى البرتغالي المتألق -الذي سجل هدفه رقم 14 وانفرد في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليغ- كرة متقنة من لوك شو الظهير الأيسر، فعاجلها فيرنانديز بتسديدة بيسراه عجز الحارس تماما عن التصدي لها.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.