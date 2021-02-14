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على طريقة زيدان.. فيديو للوحة برونو فيرنانديز الكروية

برونو سجل هدفه رقم 14 هذا الموسم في البريميرليغ (غيتي)
برونو سجل هدفه رقم 14 هذا الموسم في البريميرليغ (غيتي)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202110:32 PM (مكة المكرمة)

قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة وست بروميتش ومانشستر يونايتد، رسم برونو فيرنانديز لاعب خط وسط الأخير لوحة كروية مميزة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشبهت جماهير كرة القدم هدف البرتغالي المتألق بهدف زيدان الذي سجله بقميص ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى باير ليفركوزن في نسخة 2002، وانتهت المباراة بفوز الميرينغي 2-1.

وتلقى البرتغالي المتألق -الذي سجل هدفه رقم 14 وانفرد في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليغ- كرة متقنة من لوك شو الظهير الأيسر، فعاجلها فيرنانديز بتسديدة بيسراه عجز الحارس تماما عن التصدي لها.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف جاره مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

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