زيدان يرد على ترشيحه لخلافة ديشان: هدفي تدريب فرنسا لكنني أستمتع بقيادة ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان أن هدفه تدريب منتخب فرنسا يوما ما، لكن تركيزه يبقى منصبا على مركزه الحالي مع ريال مدريد، رغم زيادة إحباطه مع وجود تكهنات إعلامية مستمرة حول مستقبله في النادي.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجريت اليوم السبت -في مقابلة إذاعية- إن زيدان سيكون المرشح الأول بالنسبة له لخلافة ديدييه ديشان مدرب الديوك.

وتحدث زيدان إلى الصحفيين قبل استضافة فالنسيا غدا الأحد، وقال إنه يرتبط بعلاقة قوية مع لوجريت لكنه لا يفكر في تدريب منتخب بلاده خلال الوقت الحالي.

وقال زيدان "سنرى ما سيحدث، لكن تركيزي الآن ينصب على وجودي هنا. أنا مدرب ريال مدريد وأستمتع بكل يوم هنا، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل. لقد سبق أن قلت إن المنتخب الوطني هدف لي، لكن في الوقت الحالي أنا هنا".

وخاض زيدان 108 مباريات مع فرنسا، وكان وراء تتويج بلاده بلقب كأس العالم عام 1998 على أرضها.

وحمل زيدان شارة قيادة فرنسا في الطريق إلى نهائي كأس العالم عام 2006، لكنه تعرض للطرد أمام إيطاليا بسبب نطحة برأسه ضد المدافع ماركو ماتيرازي، ولم يشارك في ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنافس.

وتولى زميله السابق ديشان قيادة فرنسا نحو حصد لقب كأس العالم عام 2018، ويرتبط بعقد حتى 2022.

وقال لوجريت "إذا رحل ديدييه وكنت لا أزال هنا، سيكون أول شخص أختاره هو زيدان".

💬 #زيدان

''يجب أن نواصل ما نقوم به الآن. لدينا طاقة جيدة ومباراة يوم الغد جديرة لإظهار ما نحن قادرون عليه والاستمرار في النمو كفريق واحد.

اللاعبون ملتزمون للغاية بما نقوم به أسبوعياً. علينا فقط أن نستمر لأن مواجهة الغد مهمة للغاية بالنسبة لنا.''

⚽ @valenciacfArab pic.twitter.com/feeaMlQTDP — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2021

وفاز زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبالدوري الإسباني مرتين وهو مدرب لريال مدريد، لكن سجله الرائع لم ينقذه من التكهنات حول مستقبله مع النادي.

ويستهدف ريال تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري عندما يواجه فالنسيا، وسيتلقى دفعة بعودة داني كاربخال ولوكاس فاسكيز وتوني كروس، لكنه لا يزال يملك قائمة طويلة من المصابين، مثل القائد سيرجيو راموس وإيدن هازارد.