ريال مدريد يواصل صحوته ويثأر من فالنسيا وينتزع المركز الثاني بالليغا

واصل ريال مدريد صحوته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين بهدفين نظيفين على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد في المرحلة 23 من المسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد "الخفافيش" عند 24 نقطة في المركز 12.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة (12)، في حين أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني (43).

بتلك النتيجة ثأر الريال من خسارته القاسية 1-4 على يد فالنسيا في مباراة بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب "ميستايا"، معقل الفريق الأندلسي.