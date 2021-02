يواجه المهاجم المغربي حكيم زياش وضعا معقدا مع نادي تشلسي الإنجليزي، ولم يشارك كثيرا منذ وصوله الصيف الماضي قادما من أياكس الهولندي، وهو ما دفعه لإعادة التفكير والمطالبة بالرحيل خلال الصيف المقبل، وفقا لصحيفة "كوري ديلو سبورت" (Corriere Dello Sport) الإيطالية.

وذكرت الصحيفة أن زياش سيسعى إلى لقاء المديرة التنفيذية لتشلسي مارينا غرانوفسكايا، للمطالبة بالسماح له بالرحيل في الصيف المقبل مستغلا وجود اهتمام عدد من الأندية الإيطالية بخدماته، ومن بينها روما ويوفنتوس وميلان.

وسجل زياش هدفين ومنح 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع تشلسي في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وتأثرت وضعيته بسبب الإصابات، كما تراجع دوره منذ وصول المدرب الألماني توماس توخيل الذي منح اللاعب المغربي 69 دقيقة فقط في آخر 3 مباريات.

