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حكيم زياش يطلب مغادرة تشلسي

زياش لم يقدم الأداء المتوقع منه منذ وصوله إلى تشلسي الصيف الماضي (غيتي)
زياش لم يقدم الأداء المتوقع منه منذ وصوله إلى تشلسي الصيف الماضي (غيتي)
14/2/2021

يواجه المهاجم المغربي حكيم زياش وضعا معقدا مع نادي تشلسي الإنجليزي، ولم يشارك كثيرا منذ وصوله الصيف الماضي قادما من أياكس الهولندي، وهو ما دفعه لإعادة التفكير والمطالبة بالرحيل خلال الصيف المقبل، وفقا لصحيفة "كوري ديلو سبورت" (Corriere Dello Sport) الإيطالية.

وذكرت الصحيفة أن زياش سيسعى إلى لقاء المديرة التنفيذية لتشلسي مارينا غرانوفسكايا، للمطالبة بالسماح له بالرحيل في الصيف المقبل مستغلا وجود اهتمام عدد من الأندية الإيطالية بخدماته، ومن بينها روما ويوفنتوس وميلان.

وسجل زياش هدفين ومنح 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع تشلسي في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وتأثرت وضعيته بسبب الإصابات، كما تراجع دوره منذ وصول المدرب الألماني توماس توخيل الذي منح اللاعب المغربي 69 دقيقة فقط في آخر 3 مباريات.

وزادت وضعية زياش تعقيدا مع تحقيق تشلسي نتائج إيجابية في عهد المدرب الألماني، وهو ما قد يؤخر عودته إلى التشكيلة الأساسية للفريق الذي يحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

وبرر توخيل استبعاد زياش من التشكيلة الأساسية بالقول إن المهاجم السابق لأياكس يحتاج إلى التأقلم على طبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي والتي تختلف عما تعود عليه في هولندا.

ويرتبط زياش (27 عاما) بعقد مع النادي اللندني إلى غاية 2025، وقد يكون الخروج على سبيل الإعارة إلى أحد الفرق المهتمة بخدماته حلا يرضي جميع الأطراف، في ظل مواجهة أغلب الأندية الكبرى أزمات مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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