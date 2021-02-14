تعثر مجددا.. مان يونايتد يفتح الطريق لجاره السيتي لاستعادة لقب البريميرليغ

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله المخيب 1-1 مع مضيفه

وست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد في المرحلة 24 من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 2-1 على مضيفه

ساوثهامبتون.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

وتقدم وست بروميتش بهدف مفاجئ عن طريق مباي دياني في الدقيقة الثانية، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أحرز هدفا مميزا منح فيه التعادل لمانشستر يونايتد (44).

هدف برونو فيرنانديز الرائع على طريقة زيدان ❤️ pic.twitter.com/C7oypIUKKQ — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) February 14, 2021

وبهذا الهدف، انفرد فيرنانديز بالمركز الثاني في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويأتي هذا التعادل ليزيد حالة الإحباط لدى جماهير يونايتد، خاصة أن الفريق حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

وقلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 2-1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف عن طريق داني إنغز (25)، لكن روبن نيفيز أدرك التعادل لوولفرهامبتون (53 من ضربة جزاء) ثم تكفل بيدرو نيتو بهدف الفوز (66).

وهذا الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز 12 بفارق نقطة واحدة عن ساوثهامبتون صاحب المركز 13.