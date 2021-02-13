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نابولي يهزم يوفنتوس لصالح إنتر والمتصدر ميلان

رونالدو (يمين) خضع لرقابة صارمة من لاعبي نابولي (غيتي)
رونالدو (يمين) خضع لرقابة صارمة من لاعبي نابولي (غيتي)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202110:39 PM (مكة المكرمة)

منحت ركلة جزاء من لورينتسو إنسيني في الشوط الأول الفوز لنابولي 1-صفر على ضيفه يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ليسقط حامل اللقب لأول مرة في
ثماني مباريات بجميع المسابقات ويظل على بعد سبع نقاط من ميلان المتصدر في الجولة 22.

وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، تسبب المدافع المخضرم جورجيو كيليني في ركلة الجزاء بعد تدخل على أمير رحماني في الدقيقة 31 وسدد إنسيني الكرة في الشباك محرزا هدفه 100 مع نابولي بجميع المسابقات.

وكان يوفنتوس بعيدا عن مستواه في الشوط الأول لكنه تحسن بعد الاستراحة وأنقذ أليكس ميريت حارس نابولي فرصة من فيدريكو كييزا.

وافتقر كريستيانو رونالدو للفاعلية أمام المرمى مستسلما للرقابة الصارمة، وأهدر فرصة بضربة رأس قرب النهاية ليحقق نابولي الفوز الذي قفز به للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطتين عن يوفنتوس ثالث الترتيب.

التعادل عطل مسيرة يوفنتوس الذي كان يمني النفس بالفوز للاقتراب أكثر من المتصدر ميلان برصيد 49 نقطة ووصيفه إنتر (47 نقطة).

المصدر : الجزيرة + رويترز

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