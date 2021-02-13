تواصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مع قائد الفريق سيرخيو راموس بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب عدم الاتفاق بشأن تجديد عقد راموس الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وشهدت الأسابيع الماضية تسريبات مختلفة بشأن مستقبل راموس، وذهبت أحدث التقارير من الصحافة الإسبانية المقربة من النادي الملكي إلى أن راموس لن يستمر مع ريال مدريد بسبب خلاف حول مدة العقد الجديد والراتب.

ويطالب راموس (34 عاما) بعقد لعامين، في حين تصر إدارة الريال على عقد لمدة موسم واحد كما هو متبع في سياسة الفريق عند التجديد للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم 30 عاما.

ويصر قائد الريال على الحصول على راتبه كاملا، في وقت تطالب الإدارة بتخفيضه بهدف المساهمة في تحقيق التوازن المالي للفريق، بعد تراجع الإيرادات بسبب أزمة كورونا.

وفي ظل هذه الأجواء، ذكرت ماركا (MARCA) أن رئيس ريال مدريد تواصل هاتفيا مع راموس خلال الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوع اللاعب لجراحة في الركبة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الطرفين يتفقان على الحفاظ على العلاقة الودية بينهما بغض النظر عن مآل المفاوضات، واستمرار راموس مع ريال مدريد من عدمه.

وأشارت إلى أن راموس وبيريز متفقان أيضا على أن الأولوية حاليا هي التركيز في قيادة الفريق للمنافسة على الألقاب المتاحة في ما تبقى من الموسم الحالي.

وقالت أيضا إن إدارة ريال تدرك أن راموس لعب الفترة الماضية رغم معاناته من آلام الركبة، وقرر الخضوع للجراحة حين أكد الأطباء أنه لا مجال للاستمرار بتجاهل تلك الآلام.

وختمت "ماركا" بالتأكيد أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة أمام راموس، حتى ولو قرر المغادرة نهاية الموسم الحالي، وذكّرت بعدد من اللاعبين الذين عادوا إلى الفريق بعد الاعتزال ومن بينهم راؤول وغوتي وإيكر كاسياس.