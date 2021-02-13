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بالفيديو.. مانشستر سيتي يسحق توتنهام ومورينيو يهاجم الحكام

غندوغان يكاد يطير فرحا بعد تسجيله الهدف الثالث لسيتي (غيتي)
غندوغان يكاد يطير فرحا بعد تسجيله الهدف الثالث لسيتي (غيتي)
13/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202101:38 AM (مكة المكرمة)

واصل إيلكاي غندوغان التألق وسجل هدفين ليقود مانشستر سيتي المتصدر لفوز قاس بـ3 أهداف دون رد على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليواصل مسيرته القوية نحو استعادة اللقب.

ويملك سيتي 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-1 على ليفربول حامل اللقب اليوم السبت، كما يملك سيتي مباراة واحدة مؤجلة.

وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا 16 انتصارا متتاليا في كل المسابقات، وكان الألماني غندوغان من الأسباب الرئيسية في هذه المسيرة المذهلة حيث سجل 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري.

فيما استمرت كبوة توتنهام وهاجم مدربه جوزيه مورينيو، التحكيم بعد المباراة متهما إياه بالتحيز ضد فريقه باحتساب الحكام "بسعادة" أي لمسة من مدافعيه ضربة جزاء على توتنهام.

واقترب فريق مورينيو من التسجيل بواسطة ركلة حرة نفذها هاري كين وارتدت من العارضة.

لكن سيتي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء نفذها رودري بعد خطأ من بيير-إيميل هويبرغ ضد غندوغان.

وبدءا من تلك اللحظة، فرض سيتي سيطرته التامة ولم يكن بوسع توتنهام الرد بالشكل المناسب.

وأصبحت النتيجة 2-صفر بعد 5 دقائق من الاستراحة حيث سدد غندوغان في مرمى الحارس هوغو لوريس بعد مجهود من رحيم سترلينغ.

وأكمل لاعب وسط بروسيا دورتموند السابق، الذي شغل مركزا متقدما، الأهداف بعدما تلقى تمريرة الحارس إيدرسون وراوغ المدافع دافينسون سانشيز بشكل رائع ثم سجل بهدوء داخل المرمى.

ويحتل توتنهام المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه إلى دوري الأبطال.

المصدر : رويترز

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