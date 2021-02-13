بالفيديو: 3 أهداف في 5 دقائق.. ليفربول يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي وصلاح يغرد وحيدا بصدارة الهدافين

يتواصل المديح للنجم المصري محمد صلاح منذ تسجيله هدفين رائعين وقيادته فريقه ليفربول إلى الفوز 3-1 على وست هام أول أمس الأحد.
تلقى (حامل اللقب) ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 اليوم السبت بالجولة 24 من البريميرليغ.
ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع وأصبح مرشحا للخروج من المربع الذهبي.
وافتتح ليفربول التسجيل بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67، رافعا رصيده إلى 17 هدفا ليغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.
بعدها قلب ليستر سيتي موازين المباراة لصالحه وحسمها بتسجيل 3 أهداف في 5 دقائق أحرزها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس الدقائق 80 و81 و85.
وبعدما ألغى حكم الفيديو المساعد (فار) ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة لليستر، واصل أليسون بيكر حارس ليفربول سلسلة الأخطاء الكارثية للجولة الثانية على التوالي، بعدما ارتكب خطأين فادحين في الخسارة الأخيرة أمام المتصدر مانشستر سيتي.
وتقدم الحارس البرازيلي خارج منطقة الجزاء لقطع كرة عالية لكنه أخطأها واصطدم بزميله أوزان محمد كاباك لتصل الكرة سهلة إلى فاردي الذي سجل الهدف الثاني في المرمى الخالي لينهار بعده الريدز ويستقبل الثالث.
#ليستر_ليفربول ⚽️🔥
يورغن كلوب يفقد أعصابه بعد تلقي الهدف الثالث#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #beINPL | #PremierLeague | #LEILIV pic.twitter.com/3YnbupLJH2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2021
وفقد يورغن كلوب أعصابه عقب الهدف الثالث، في مشهد نادر يدل على مدى أزمة الفريق الذي خرج "إكلينيكيا" من المنافسة على اللقب.
#ليستر_ليفربول 🔥⚽️
🎙️ يورغن كلوب: "كنا الطرف الأفضل في المباراة"#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #beINPL | #PremierLeague | #LEILIV pic.twitter.com/33fmlaIQ9T
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2021
وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتضاعف محنة ليفربول الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام برايتون صفر-1 ومانشستر سيتي 1-4.
#ليستر_ليفربول ⚽️🔥
ماذا قال آرسين فينغر عن انهيار ليفربول؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #استوديو_السبت#beINPL | #PremierLeague | #LEILIV pic.twitter.com/nkBxcY3BGc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2021
وقد ثأر ليستر سيتي بذلك لهزيمته أمام ليفربول صفر-3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
He's done it again… Arsène Wenger called it before the start of the game, Liverpool's title race is over! #beINPL #LEILIV
Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/XVBK3N5Flm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 13, 2021