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بالفيديو: 3 أهداف في 5 دقائق.. ليفربول يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي وصلاح يغرد وحيدا بصدارة الهدافين

كرة ماديسون تسكن مرمى بيكر ولاعبو ليفربول ينظرون بحسرة (غيتي)
كرة ماديسون تسكن مرمى بيكر ولاعبو ليفربول ينظرون بحسرة (غيتي)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202106:52 PM (مكة المكرمة)

تلقى (حامل اللقب) ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 اليوم السبت بالجولة 24 من البريميرليغ.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع وأصبح مرشحا للخروج من المربع الذهبي.

وافتتح ليفربول التسجيل بهدف سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67، رافعا رصيده إلى 17 هدفا ليغرد وحيدا في صدارة هدافي الدوري بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

بعدها قلب ليستر سيتي موازين المباراة لصالحه وحسمها بتسجيل 3 أهداف في 5 دقائق أحرزها جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس الدقائق 80 و81 و85.

وبعدما ألغى حكم الفيديو المساعد (فار) ركلة جزاء احتسبها حكم الساحة لليستر، واصل أليسون بيكر حارس ليفربول سلسلة الأخطاء الكارثية للجولة الثانية على التوالي، بعدما ارتكب خطأين فادحين في الخسارة الأخيرة أمام المتصدر مانشستر سيتي.

وتقدم الحارس البرازيلي خارج منطقة الجزاء لقطع كرة عالية لكنه أخطأها واصطدم بزميله أوزان محمد كاباك لتصل الكرة سهلة إلى فاردي الذي سجل الهدف الثاني في المرمى الخالي لينهار بعده الريدز ويستقبل الثالث.

وفقد يورغن كلوب أعصابه عقب الهدف الثالث، في مشهد نادر يدل على مدى أزمة الفريق الذي خرج "إكلينيكيا" من المنافسة على اللقب.

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتضاعف محنة ليفربول الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام برايتون صفر-1 ومانشستر سيتي 1-4.

وقد ثأر ليستر سيتي بذلك لهزيمته أمام ليفربول صفر-3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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