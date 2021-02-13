يؤمن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بأنه من الصعب أن يكرر فريقه مسيرته الرائعة في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ويمضي أتلتيكو في طريقه نحو جمع 100 نقطة بالموسم بعد ما حصد 51 نقطة في أول 20 مباراة، وخسر مرة واحدة، واستقبل 12 هدفا فقط في رحلته إلى قمة الجدول.

ويتفوق أتلتيكو بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، وتتبقى مباراتان لفريق سيميوني الطامح إلى تكرار إنجاز التتويج باللقب عام 2014.

غير أن سيميوني بدا غير متفائل -في مؤتمر صحفي أمس الجمعة- وقال إن "أداء المنافسين سيتحسن وهم من الفرق الجيدة جدا، وفي الدوري دائما يكون النصف الثاني من الموسم أكثر صعوبة".

وأضاف "أمامنا التزامات أكبر وستتدخل العواطف في اللعب، وسيكون دوري أبطال أوروبا عنصرا مؤثرا في سباق اللقب" إذ يستعد أتلتيكو لمواجهة تشلسي في ذهاب ثمن النهائي بالمسابقة القارية يوم 23 فبراير/شباط.

وتابع المدرب الأرجنتيني "الحفاظ على الأرقام نفسها وجمع النقاط ذاتها في النصف الثاني من الموسم سيكون صعبا حقا، وهذا أمر نادر الحدوث".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة اليوم السبت، وسيفقد الفريق جهود جواو فيلكس وتوماس ليمار وهيكتور هيريرا وموسى ديمبلي، الموجودين في العزل بسبب كورونا.

وغاب المدافع خوسيه خيمنيز عن آخر مران، ولن يشارك في لقاء اليوم، في حين يعود قلب الدفاع ماريو إيرموسو بعد التعافي من فيروس كورونا.