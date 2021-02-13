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تعرف على أحدث قطعة في أسطول رونالدو من السيارات الفارهة

رونالدو مولع باقتناء السيارات الفاخرة (غيتي)
رونالدو مولع باقتناء السيارات الفاخرة (غيتي)
13/2/2021

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستقبال قطعة أخرى في أسطوله من السيارات الفارهة، وسيحصل على سيارة فخمة قرر اقتناءها بعد التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" (tuttosport) الإيطالية أن رونالدو اشترى سيارة من طراز "بوغاتي شنتوديتشي" (Bugatti Centodieci) تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار، بقدرات خارقة من بينها استغراق 2.4 ثانية فقط للانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، وبقوة محرك 1600 حصان وسرعة قصوى تبلغ 380 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت الصحيفة أن السيارة استثنائية ولن تصدر الشركة المنتجة سوى 10 نسخ منها فقط، وأشارت إلى أن السيارة تُجهّز في مصنع الشركة بمنطقة مولشيم الفرنسية، وتوقعت أن يستلم رونالدو هذه التحفة مطلع العام المقبل.

ويعرف رونالدو بحبه اقتناء السيارات الفارهة، وذكرت تقارير في وقت سابق أن أسطوله يضم نحو 19 من أفخم السيارات في العالم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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