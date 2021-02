بالفيديو: شهدت شجارا و9 إنذارات.. هالاند ينقذ دورتموند من هزيمة جديدة في مباراة عصيبة

أفلت فريق بوروسيا دورتموند من الهزيمة أمام ضيفه هوفنهايم، وتعادل معه بصعوبة 2-2، بعد مباراة حفلت بالإنذارات اليوم السبت بالجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم جادون سانشو بهدف لدورتموند في الدقيقة 24، لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق مؤنس دبور وإيلاس بيبو في الدقيقتين 31 و51.

Erling Haaland rescues a point for @BlackYellow against @tsghoffenheimEN 🙏 #BVBTSG Highlights 🎥 pic.twitter.com/8pCBpi8L6z

وقبل 9 دقائق من النهاية سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند، لينطلق نحوه ستيفان بوستش مدافع هوفنهايم ويشتبك معه بالأيدي، ليتدخل زملاء هالاند للدفاع عن زميلهم في مشهد غير رياضي.

Fighting instead of celebrating after scoring the equaliser.

Bring me Haaland, @ChelseaFC. pic.twitter.com/oDJpCTfoFt

