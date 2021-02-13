بالفيديو: شهدت شجارا و9 إنذارات.. هالاند ينقذ دورتموند من هزيمة جديدة في مباراة عصيبة

أفلت فريق بوروسيا دورتموند من الهزيمة أمام ضيفه هوفنهايم، وتعادل معه بصعوبة 2-2، بعد مباراة حفلت بالإنذارات اليوم السبت بالجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم جادون سانشو بهدف لدورتموند في الدقيقة 24، لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق مؤنس دبور وإيلاس بيبو في الدقيقتين 31 و51.

وقبل 9 دقائق من النهاية سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند، لينطلق نحوه ستيفان بوستش مدافع هوفنهايم ويشتبك معه بالأيدي، ليتدخل زملاء هالاند للدفاع عن زميلهم في مشهد غير رياضي.

Fighting instead of celebrating after scoring the equaliser. Bring me Haaland, @ChelseaFC. pic.twitter.com/oDJpCTfoFt — LDN (@LDNFootbalI) February 13, 2021

وعكس هذا الشجار العصبية التي سيطرت على اللاعبين مما دفع حكم المباراة لإخراج الكارت الأصفر 9 مرات، منها 7 إنذارات للاعبي هوفنهايم الذين اتسم أداؤهم بالعنف مع لاعبي دورتموند الذين تلقوا إنذارين فقط.

Moral da história: tenha amigos que te defendam como, eles defendem o Haaland. pic.twitter.com/1yTjdWEtOg — BORUSSIA DORTMUND BR (@BVBbrazil) February 13, 2021

والطريف أن الحكم لم يخرج أي كارت رغم الشجار المحتدم، وتبادل الدفع دون كرة بين لاعبي دورتموند ومدافع هوفنهايم المعتدي أولا.

وبفوزه في مباراة واحدة في آخر6 مواجهات، ظل دورتموند بالمركز السادس برصيد 33 نقطة متأخرا بـ 3 نقاط عن باير ليفركوزن (الرابع) الذي تعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس.

وفي المقابل، ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.