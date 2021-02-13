دفعة معنوية قبل مواجهة برشلونة.. سان جيرمان يهزم نيس ويتصدر الدوري الفرنسي

حصل باريس سان جيرمان على دفعة معنوية كبيرة قبل رحلته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالفوز 2-1 على ضيفه نيس اليوم السبت، في الجولة 25، ويتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإيطالي مويزي كين هدف الفوز، بعدما ألغى روني لوبيز تقدم يوليان دراكسلر لصاحب الأرض في الشوط الأول، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى 54 نقطة من 25 مباراة.

ويتقدم سان جيرمان بفارق الأهداف على ليل، الذي يستضيف بريست غدا الأحد، ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثالث وله 52 نقطة.

وبقي نيس في المركز 13 برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.