تصدر اللاعب الإيطالي ستيفان كريم الشعراوي العناوين دون خوض أي مباراة مع نادي روما، وصار بطلا بعد حادثة شهدتها العاصمة روما أمس الجمعة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت (Sky Sports) أن الشعراوي تفاجأ أمس بلص يكسر زجاج سيارته محاولا سرقتها، ولم ينتظر طويلا قبل أن يلاحق اللص عبر شوارع المدينة.

وتمكن الشعراوي البالغ من العمر 28 عاما من إلقاء القبض على اللص وتقييده إلى الأرض، قبل تسليمه إلى عناصر من الشرطة كانوا قرب الموقع.

وعاد اللاعب صاحب الأصول المصرية إلى نادي روما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فترة من فسخ عقده مع نادي شنغهاي الصيني.

ولم يشارك الشعراوي بعد مع روما بسبب إصابته في وقت سابق بفيروس كورونا، ويتطلع للعودة إلى مستواه ومواصلة المشوار مع المنتخب الذي شارك معه في 28 مباراة سابقا وسجل 6 أهداف.