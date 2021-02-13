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بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يهزم غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

كوريا (رقم 14) يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو (غيتي)
كوريا (رقم 14) يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو (غيتي)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202106:54 PM (مكة المكرمة)

عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه غرناطة 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا في الدقيقتين الـ63 والـ75، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد يانجل هيريرا في الدقيقة الـ66.

وحاول لويس سواريز هداف أتلتيكو والمنفرد بصدارة قائمة هدافي الليغا برصيد 16 هدفا هز الشباك لكن محاولاته باءت بالفشل.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد الذي يواجه فالنسيا غدا الأحد.

وتوقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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