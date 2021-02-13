بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يهزم غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

يؤمن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بأنه من الصعب أن يكرر فريقه مسيرته الرائعة في النصف الثاني من الموسم الحالي.
عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه غرناطة 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا في الدقيقتين الـ63 والـ75، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد يانجل هيريرا في الدقيقة الـ66.
ملخص ثنائية "أتلتيكو مدريد" في مرمى "غرناطة" 📺#GranadaAtleti 1-2 pic.twitter.com/lMP9E0Llex
— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
وحاول لويس سواريز هداف أتلتيكو والمنفرد بصدارة قائمة هدافي الليغا برصيد 16 هدفا هز الشباك لكن محاولاته باءت بالفشل.
القناص "سواريز" كاد ان يفتتح التسجيل لـ @AtletiArab 💥⚽#GranadaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/wgevN7yCzB
— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد الذي يواجه فالنسيا غدا الأحد.
.@marcosllorente مع @AtletiArab هذا الموسم في #LaLigaSantander
🎁 7 أهداف
⚽ 7 تمريرات حاسمة#GranadaAtleti #LaLigaFanCam pic.twitter.com/lrWsVwqXGu
— LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2021
وتوقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن.