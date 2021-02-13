بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يهزم غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه غرناطة 2-1 اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا في الدقيقتين الـ63 والـ75، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد يانجل هيريرا في الدقيقة الـ66.

وحاول لويس سواريز هداف أتلتيكو والمنفرد بصدارة قائمة هدافي الليغا برصيد 16 هدفا هز الشباك لكن محاولاته باءت بالفشل.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد الذي يواجه فالنسيا غدا الأحد.

وتوقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن.