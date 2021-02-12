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نصف مليار متابع على مواقع التواصل.. أهلا وسهلا بكم على كوكب رونالدو

رونالدو أول رياضي يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)
رونالدو أول رياضي يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)
12/2/2021-|آخر تحديث: 12/2/202110:57 PM (مكة المكرمة)

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، أول رياضي يصل إلى نصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تفاصيل هذا العدد الخرافي من المتابعين لرونالدو -الذي احتفل قبل أيام بعامه الـ36- على الشكل التالي:

  • 261 مليون متابع على إنستغرام.
  • 148 مليون متابع على فيسبوك.
  • 91 مليون متابع على تويتر.

يذكر أن رونالدو هو أكثر المشاهير طلبا ليكون رمزا إعلانيا للشركات والماركات العالمية؛ بسبب شهرته الواسعة كرويا، وعدد متابعيه على مواقع التواصل، إذ يتلقى عن كل منشور للشركات في حسابه الرسمي على إنستغرام بين 466 ألفا ونحو 800 ألف دولار.

يذكر أنه إلى جانب نجوميته الكروية وشهرته في عالم الإعلانات، دخل رونالدو عالم المال والأعمال من باب العقارات والفنادق وخطوط الملابس والأحذية والنظارات الشمسية وغيرها الكثير من المجالات المختلفة.

المصدر : الجزيرة

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