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الموسم يسير من سيئ لأسوأ.. نادي مصابي لاعبي ليفربول يستقبل اسما جديدا

كلوب أكد إصابة البرازيلي فابينيو (غيتي)
كلوب أكد إصابة البرازيلي فابينيو (غيتي)
12/2/2021

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعاني من مشكلة دفاعية جديدة بعد إصابة فابينيو؛ ليغيب عن مواجهة ليستر سيتي غدا السبت.

وتقلصت الخيارات الدفاعية لدى ليفربول هذا الموسم بتعرض فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب لإصابات قوية، وسد فابينيو الفراغ بتحويل مركزه من لاعب وسط إلى قلب دفاع مثل جوردان هندرسون.

وسيغيب فابينيو -الذي كان ركيزة في خط وسط ليفربول برفقة هندرسون خلال رحلة التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي- عن زيارة ملعب "كينغ باور" حين يلتقي فريقه صاحب المركز الرابع مع ليستر، الذي يسبقه بمركز في جدول الترتيب.

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم، الجمعة، "فابينيو لن يكون متاحا؛ لأنه عانى من مشكلة عضلية مجددا، لذا سيغيب عن اللقاء".

ويفتح غياب اللاعب البرازيلي الباب أمام مشاركة أحد الوافدين الجديدين المنضمين في يناير/كانون الثاني أوزان كاباك وبن ديفيز، رغم أن كلوب يخشى تهديد مهاجم ليستر جيمي فاردي.

وتعافى هداف ليستر من جراحة فتاق بسيطة، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا.

وقال المدرب الألماني "مواجهة فاردي تشكل تحديا بالتأكيد، ويجب تجنب التمرير له؛ لأن جيمي مهاجم من طراز عالمي".

وخسر ليفربول 4 مرات في العام الجديد منها 3 في ملعبه أنفيلد بعد 68 مباراة بدون هزيمة على أرضه.

وكان أبناء كلوب تصدروا الدوري بداية العام؛ لكنه الآن يبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، ويتفوق بنقطة واحدة على تشلسي الخامس في الترتيب.

وأضاف كلوب "من الطبيعي عدم تحقيق النتائج المطلوبة في بعض الفترات، ومن الصعب التحكم في الإيقاع عندما تواصل تغيير اللاعبين، ويجب أن نواصل القتال أمام هذا الموقف".

المصدر : وكالات

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